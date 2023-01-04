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«Испытывают творческий зуд». Как журналисты пишут тексты?

04 января 2023 17:19
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История мирового искусства полна пленительных муз – от фантастических красавиц до обычных женщин, мужчин и даже кошек и собак, которые воодушевляли музыкантов, поэтов, скульпторов, певцов на создание шедевров. Для любого творческого человека вдохновение – это то, что помогает достичь определенной цели. О том, что может вызвать прилив чувств, взрыв креативности и есть ли музы сегодня, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

«Испытывают творческий зуд». Как журналисты пишут тексты?-1

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Я слышала от пишущих людей – поэты, журналисты, писатели говорили, что испытывают творческий зуд. То есть им кажется, что их сейчас разорвет изнутри, если они не напишут. Кстати, тоже себя ловила на этой мысли – я тоже журналист, человек пишущий – когда ехала по кольцевой. Я чувствую этот поток информационный – останавливалась прямо на дороге, чтобы эти мысли в заметки быстро написать. То есть это то чувство, когда, если ты сейчас это не напишешь, то взорвешься просто.  

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:  
Так же бывает не всегда. Например, для меня – я придумала свой лайфхак, тоже журналистка. Мне нужно создать атмосферу. То есть я не могу сесть писать текст, если у меня не будет вкусного кофе, желательно еще аромасвеча гореть, какая-то вкусняшка. Я попью кофе, съем вкусняшку, и после этого мне хочется работать, творить и все остальное. Без этого просто не могу никак.  

Наталья Надольская:  
Это скорее атрибуты, но ведь есть дедлайны, если у тебя есть работа, которую ты должна сделать. Завтра тебе нужно сдать в печать номер или позвонит редактор и скажет: «Где моя пьеса, книга?» Тут вкусняшки уже не помогут – садись и работай.  

Работник до последнего тянет отчет. Как вдохновиться на работу – подробнее здесь.  

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# Журналистика # общество # Наталья Надольская # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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