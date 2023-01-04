«Испытывают творческий зуд». Как журналисты пишут тексты?

История мирового искусства полна пленительных муз – от фантастических красавиц до обычных женщин, мужчин и даже кошек и собак, которые воодушевляли музыкантов, поэтов, скульпторов, певцов на создание шедевров. Для любого творческого человека вдохновение – это то, что помогает достичь определенной цели. О том, что может вызвать прилив чувств, взрыв креативности и есть ли музы сегодня, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Я слышала от пишущих людей – поэты, журналисты, писатели говорили, что испытывают творческий зуд. То есть им кажется, что их сейчас разорвет изнутри, если они не напишут. Кстати, тоже себя ловила на этой мысли – я тоже журналист, человек пишущий – когда ехала по кольцевой. Я чувствую этот поток информационный – останавливалась прямо на дороге, чтобы эти мысли в заметки быстро написать. То есть это то чувство, когда, если ты сейчас это не напишешь, то взорвешься просто.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Так же бывает не всегда. Например, для меня – я придумала свой лайфхак, тоже журналистка. Мне нужно создать атмосферу. То есть я не могу сесть писать текст, если у меня не будет вкусного кофе, желательно еще аромасвеча гореть, какая-то вкусняшка. Я попью кофе, съем вкусняшку, и после этого мне хочется работать, творить и все остальное. Без этого просто не могу никак.

Наталья Надольская:

Это скорее атрибуты, но ведь есть дедлайны, если у тебя есть работа, которую ты должна сделать. Завтра тебе нужно сдать в печать номер или позвонит редактор и скажет: «Где моя пьеса, книга?» Тут вкусняшки уже не помогут – садись и работай.

Работник до последнего тянет отчет. Как вдохновиться на работу – подробнее здесь.