Работник до последнего тянет отчёт. Как вдохновиться на работу?

История мирового искусства полна пленительных муз – от фантастических красавиц до обычных женщин, мужчин и даже кошек и собак, которые воодушевляли музыкантов, поэтов, скульпторов, певцов на создание шедевров. Для любого творческого человека вдохновение – это то, что помогает достичь определенной цели. О том, что может вызвать прилив чувств, взрыв креативности и есть ли музы сегодня, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы автор книг по семейной психологии. В вашей литературе, кто в семье должен отвечать за финансовую составляющую, а кто должен быть музой и вдохновителем?

Александр Сизанов, доцент, автор книг по семейной психологии:

В семье вообще может никто не вдохновлять. Главное, чтобы семья была сытая и были деньги на что-то потратить. Дальше – это твои мысли, эмоции могут быть, поручения начальства – ты вдохновляешься через некоторое не хочу. Например, у многих работников я замечал – до последнего тянет какой-то отчет. Потом получается действительно интересный доклад, хоть Президенту отдавай для того, чтобы прочитал он. Поэтому должна быть пауза какая-то или какое-то внутреннее давление, не извне, а обязанность твоя. Например, у меня интерес был: преподавать, чтобы научный язык не всегда понятный – на более понятный язык. Поэтому мне приходилось излагать в своих книгах, они пошли, методических, научно-методических, практических, прежде всего. Их можно читать с удовольствием. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Это ваши книги, я так понимаю? Огромное количество.