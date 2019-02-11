«Это источник моего вдохновения». «За» или «против» социальных сетей

Кто все эти люди? Ещё несколько лет назад никто и не слышал о блогерах. Но сегодня героев Сети знает даже старшее поколение. Их бытовая рутина стала достоянием общественности и, кажется, главным инструментом в достижении популярности. Зажечь свою звезду на медийном небосклоне в XXI веке можно прямо здесь и сейчас. Достаточно иметь под рукой мобильный телефон, сформировать идею, изучить аудиторию и вуаля – бизнес-план по самораскрутке готов. Психолог Марина Прохорова даёт свою оценку современному феномену.

Марина Прохорова, психолог:

Эпоха свободы, что ли, самовыражения, которое типично, что ли, для Запада, она дошла и до нас. Наши люди уже устали быть одинаковыми, стандартными. Каждый человек, действительно, уникален, поэтому просто сейчас молодёжь гораздо более смелая. Она способна больше заявлять о себе.

Но даже если завоевание интернет-олимпа для многих не является самоцелью, то регулярные фото, видеоотчёты всё же остаются неотъемлемыми атрибутами жизни.

Пролайкать, репостнуть и откомментить – для Александры – своеобразный ежедневный ритуал. Свой «параллельный мир» девушка настроила на непрерывный режим онлайн.

Александра Кит, пользователь социальных сетей:

Социальные сети – это источник, наверное, моего вдохновения. У меня есть небольшое количество любимых блогеров. Каждый день я стараюсь выкладывать какие-то фотографии.

Если я где-то нахожусь, что-то делаю интересное, занимаюсь спортом, например. Мне нравится, когда у меня растёт количество подписчиков, мне нравится, что я интересна людям, как человек, как личность и что они за мной наблюдают.

Интернет – отличная площадка для реализации своих проектов, возможность поделиться опытом, и даже чему-то обучиться. Но вместе с тем – капкан.

Марина Прохорова:

Если зрелые люди, они как-то могут ещё фильтровать эту информацию, то молодёжь зачастую начинают принимать всё за чистую монету. Обращаются в ситуациях такого острого стресса, потому что им кажется, что они ничего не могли достичь, они ничего из себя не представляют. У них нет такой жизненной истории успеха, как у кого-то из этих авторитетов. Или девушки часто начинают комплексовать по поводу своей внешности, потому что они ориентируются исключительно на красивые вот эти глянцевые картинки, фотографии, которые они видят в профиле в социальных сетях.

Всемирная паутина манит перспективами самоудовлетворения, особенно тех, кто не смог найти себя вне закладок браузера. Марина Прохорова:

Создаётся некая иллюзия того, что я живу не зря, моя жизнь для чего-то важна, кому-то она интересна. Чтобы стать популярным, тебе тоже нужно из себя что-то представлять. Глупый человек точно не сможет зажечь аудиторию. Вы, однозначно, очень харизматичный, смелый, дерзкий и этим вы как-то ведёте, воодушевляете, либо вы, правда, очень интеллектуальный.