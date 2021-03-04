Валерий Вакульчик: «70% мебельного производства приходится на Брестскую область»

Новости Беларуси. В Ивацевичах планируют создать деревообрабатывающий кластер на 1000 рабочих мест. Местный переработчик древесины станет ядром, вокруг которого сосредоточат мебельных производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно о таком подходе в отраслевом развитии говорили и на Всебелорусском народном собрании. А сильные регионы – один из трендов нынешней пятилетки.

Сегодня на предприятии «Ивацевичдрев» работают 940 человек. Встречу с коллективом и прием граждан провел помощник Президента – инспектор по Брестской области. Валерий Вакульчик, подчеркнул, что в пандемию предприятие сумело сохранить рабочие места и укрепить позиции на внешних рынках. «Это даёт новый толчок для развития этого региона». В Ивацевичах планируют создать деревообрабатывающий кластер на тысячу рабочих мест