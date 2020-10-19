«Это благородное дело». Почему белорусы решают стать дружинниками и как помогают наводить порядок в Минске
Новости Беларуси. В Минске сотрудники милиции и дружинники будут вместе следить за порядком в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С таким предложением обратились небезразличные жители одного из районов столицы. Практика не новая, но с учетом нынешней ситуации необходимая.
Рядовые граждане проходят инструктаж и вместе со стражами порядка берут на себя миссию по обеспечению спокойствия своего дома и района.
Дружины – это благородное дело. Они издавна создавались, большие традиции у дружины. Дружинник – это помощник и защитник правопорядка в народе. Соответственно, для поддержания порядка решил принять участие.
Правопорядок в стране должен быть. Все, что касается наведения порядка в стране, каких-то моментов – этому и способствует организация дружины и их служба.
Денис Алексеев, старший участковый инспектор городского отдела милиции № 3 Фрунзенского РУВД Минска:
Я считаю, что они очень актуальны, потому что помогают пресекать правонарушения и преступления на административном участке, проводят профилактические беседы с гражданами. В любом случае они оказывают нам большую помощь в общественном порядке.
Дежурить бригады дружинников будут по вечерам.