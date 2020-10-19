«Это благородное дело». Почему белорусы решают стать дружинниками и как помогают наводить порядок в Минске

С таким предложением обратились небезразличные жители одного из районов столицы. Практика не новая, но с учетом нынешней ситуации необходимая.

Новости Беларуси. В Минске сотрудники милиции и дружинники будут вместе следить за порядком в городе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рядовые граждане проходят инструктаж и вместе со стражами порядка берут на себя миссию по обеспечению спокойствия своего дома и района.

Дружины – это благородное дело. Они издавна создавались, большие традиции у дружины. Дружинник – это помощник и защитник правопорядка в народе. Соответственно, для поддержания порядка решил принять участие.

Правопорядок в стране должен быть. Все, что касается наведения порядка в стране, каких-то моментов – этому и способствует организация дружины и их служба.