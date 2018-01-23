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Эстафету принял. Новополоцк стал культурной столицей Беларуси в 2018 году

23 января 2018 09:51
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Новости Беларуси. В Новополоцке стартует республиканская акция «Культурная столица Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из самых молодых городов страны принял эстафету у Бобруйска. Символично, что в новом статусе Новополоцк отметит и свой 60-летний юбилей.

Эстафету принял. Новополоцк стал культурной столицей Беларуси в 2018 году -1

История города начинается с решения советского правительства организовать всесоюзную ударную комсомольскую стройку по возведению крупнейшего в Европе промышленного комплекса – нефтеперерабатывающего завода.

Сейчас в Новополоцке живет более 100 тысяч человек, треть из них – молодежь.

Эстафету принял. Новополоцк стал культурной столицей Беларуси в 2018 году -4

Олег Буевич, председатель Новополоцкого городского совета депутатов:
В городе широко представлена культурная сфера: 35 заслуженных образцовых коллективов, два Дворца культуры, три школы искусств, два театра своих самодеятельных. У нас очень развита художественная самодеятельность на предприятиях. Порядка 2 тысяч мероприятий проводится.

Радует то, что совпало – юбилей города и культурная столица Республики Беларусь – Новополоцк – в один год.

Общенациональная акция «Культурная столица Беларуси» проводится в девятый раз. Ранее этот статус носили Молодечно, Брест, Гродно, Могилев, Несвиж, Гомель и Полоцк.

# общество # Достопримечательности Витебской области # Фотофакт # Олег Буевич

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