«Если картонная упаковка попала не в контейнер для раздельного сбора, а к пищевым отходам, использовать её невозможно»

Новости Беларуси. Гость программы «Большой завтрак» – директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Алексеевна Гринцевич объяснила, при каких условиях отходы могут наносить минимальный вред.

Ирина Ромбальская, ведущая:

Батарейки: что с ними происходит, когда мы их выбрасываем в общий мусор?

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

С 2015 года у нас в торговых объектах появились контейнеры для сбора отработанных батареек. Люди могут принести и выбросить туда батарейки, поскольку в них находится много вредных веществ, которые загрязняют окружающую среду. Полигон – это объект, на котором есть выстилающие слои, чтобы не происходило загрязнение грунтовых вод, почвы. То есть это не простая свалка. Там эти отходы наносят минимальный вред окружающей среде. Если же мы выбросим те же батарейки в лесу, в водоем, то вред оказывается гораздо больший. Отходы картонной упаковки: если она попала уже не в контейнер для раздельного сбора, а вместе с пищевыми отходами, и уже традиционно использовать ее для выпуска какой-то картонной упаковки просто невозможно.