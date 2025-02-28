Прямой эфир

Энергетики полностью восстановили теплоснабжение потребителей в Мозыре

28 февраля 2025 06:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Энергетики полностью восстановили теплоснабжение потребителей в Мозыре. Работы по ликвидации повреждения трубопровода успешно завершены 28 февраля к половине четвертого утра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энергетики полностью восстановили теплоснабжение потребителей в Мозыре-2

Накануне произошло повреждение тепловой магистрали диаметром 700 миллиметров. Специалисты «Гомельэнерго» оперативно приступили к устранению неполадки. Во время ремонта температура горячей воды временно снижалась. При этом температура воздуха в жилье не опускалась ниже необходимых параметров. Для координации действий был создан штаб, ход восстановительных работ находился под контролем Минэнерго и Гомельского облисполкома.

# Министерство энергетики Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Лукьянович: итоги 2024 года прекрасны для ВВС и войск ПВО
28 февраля 2025 06:26

Андрей Лукьянович: итоги 2024 года прекрасны для ВВС и войск ПВО

Гродненскому университету имени Янки Купалы исполнилось 85 лет
28 февраля 2025 05:58

Гродненскому университету имени Янки Купалы исполнилось 85 лет

Падёж сократился вдвое. История борьбы за сохранность скота на МТК под Барановичами
27 февраля 2025 17:48

Падёж сократился вдвое. История борьбы за сохранность скота на МТК под Барановичами