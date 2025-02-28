Энергетики полностью восстановили теплоснабжение потребителей в Мозыре. Работы по ликвидации повреждения трубопровода успешно завершены 28 февраля к половине четвертого утра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне произошло повреждение тепловой магистрали диаметром 700 миллиметров. Специалисты «Гомельэнерго» оперативно приступили к устранению неполадки. Во время ремонта температура горячей воды временно снижалась. При этом температура воздуха в жилье не опускалась ниже необходимых параметров. Для координации действий был создан штаб, ход восстановительных работ находился под контролем Минэнерго и Гомельского облисполкома.