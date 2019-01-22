Эксперимент в Минске: подъезды начали убирать пылесосом, выходит быстрее в 2 раза

Нет грязи и пыли в подъездах! Именно такую цель поставили перед собой работники ЖКХ Заводского района столицы. Искусственная метла для них – прошлый век, коммунальщики стараются идти в ногу со временем, поэтому в ноябре прошлого года и купили пылесос. Пилотный проект по уборке новым способом проводится в 124 подъездах 25 высоток.

Лилия Ермолаева, директор ГП «ЖЭУ №4 Заводского района г. Минска»:

Данным пылесосом улучшается качество уборки, тем, что можно долезть в труднодоступные места. Тем более уборка пылесосом проводится без пыли. Это пылесос для влажной сухой уборки, то есть если на улице сейчас слякоть, и пылесос для сухой не подойдёт.

Часы показывают 7, а значит генеральная, так уже успели её прозвать, уборка в самом разгаре. Сегодня в одном из домов микрорайона Шабаны работает 2 женщины и мужчина. Один из членов бригады мастерски орудует пылесосом, периодически меняя насадки. Лариса Колбаско, бригадир ГП «ЖЭУ №4 Заводского района г. Минска»:

Ну, мы пока не попробовали, мы не знали, как это. Нам понравилось, это удобно и эффективно. Пыль мы снимали метёлками, а сейчас удобно пылесосом.

Одни используют для пола, другие для очистки от паутины, пыли. Следом за ним второй работник влажной тряпкой дополнительно протирает почтовые ящики и клапаны мусоропровода, а замыкающий с ведром моет лестничные площадки.

Промышленный пылесос-водосос у коммунальщиков пока в одном экземпляре. Работает при подключении к розетке, она расположена в электрощитовой. Дополнительно используют удлинитель, чтобы добраться до верхних этажей. Все затраты на электроэнергию включаются в стоимость уборки.

Лилия Ермолаева:

В данный момент у нас работает одна бригада, но мы будем расширяться и будем дальше экспериментировать. Данная бригада осуществляет уборку быстрее в два раза. Жильцы довольны, тем что нет пыли.