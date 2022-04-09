Его именем названы улица и переулок в Минске. Евгений Клумов – за что отдал жизнь выдающийся хирург?

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эту Победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Улица Клумова расположена на юго-востоке города, в Партизанском районе Минска. Ее протяженность – около 700 метров. Начинается от перекрестка с улицей Кошевого, идет параллельно Чеботарева, пересекается с улицами Щербакова и Стахановской и заканчивается пересечением с переулком Клумова. И улица, и переулок названы в честь советского хирурга, профессора медицины, участника минского подполья в годы Великой Отечественной Евгения Владимировича Клумова.

Евгений Клумов родился 16 декабря 1876 года в Москве в семье адвоката. Отец, известный высокообразованный юрист, дал своим детям хорошее образование. В 1895-м Евгений окончил I классическую гимназию и успешно поступил в Московский университет на медицинский факультет. После его окончания в 1902 году, выбрав направление акушерства и гинекологии, работал ординатором хирургической клиники. Свой первый медицинский опыт Клумов получил на Дальнем Востоке во время Русско-японской войны. В качестве военного врача он оказывал помощь в полевых условия – ранения, перевязки, ампутации, операции... Эти навыки еще не раз пригодятся ему в будущем.

После демобилизации Евгений Клумов возвращается в Москву и женится на Галине Андреевой, племяннице писателя Короленко. Престижная профессия, любимая жена, хорошие условия для занятия наукой, собственная квартира в столице. Клумову предлагали остаться работать в клинике Москвы, но он выбирает для себя другой путь.

Вместе с женой они переезжают в Беларусь. В деревне Сутково Речицкого уезда Клумов 8 лет работал земским врачом. Проводил сложнейшие операции, порой в неприспособленных для этого условиях. У больницы выстраивались длинные очереди, чтобы попасть к нему на прием. В 1914-м Клумова переводят в Лоевскую земскую больницу, а с 1921-го его жизненный путь был связан с Минском. Он работал в 1-й советской больнице (ныне 3-я городская клиника). Здесь же Евгений Клумов стал кандидатом медицинских наук и доцентом, а в 1938-м – профессором.

С началом Великой Отечественной семья Клумова не успела эвакуироваться. Тогда он связался с подпольем и под псевдонимом Самарин стал оказывать помощь партизанам. Клумов и другие врачи больницы выдавали липовые справки, спасавшие людей от угона в Германию, он передавал медикаменты на фронт, помогал оборудовать полевые партизанские госпитали. В октябре 1943-го Клумов и его жена были схвачены гитлеровцами и посажены в тюрьму. Оккупанты пытались заставить ученого работать на них, но он категорически отказался. Тогда гитлеровские палачи отправили Клумовых в лагерь смерти «Тростенец» под Минском, где 13 февраля 1944 года они погибли в машине-душегубке.