Эдмунд Шопка, будучи ребенком, героически спас жизнь бойца, который был сильно ранен

Нельзя не вспомнить, что в Великой Отечественной большую роль сыграли не только те, кто уходил на фронт, но и те, кто оставался в тылу. Настоящие геройские поступки совершали и дети.

Представьте, раненый в живот боец, у которого внутренности буквально вывалились, но он еще жив, и маленький мальчик руками собирает внутренности, перебинтовывает, потом несколько километров по холоду на санках тащит его в безопасное место. И только благодаря усилиям этого ребенка солдат выжил. Впоследствии мальчик стал военным, он живет в Польше и его зовут Эдмунд Шопка. Корреспонденты СТВ нашли его и связались накануне праздника.