Единый интернет-портал СМИ Беларуси будет представлен в мае

Новости Беларуси. Единый интернет-портал средств массовой информации Беларуси будет представлен в мае. Об этом заявила министр информации. Как отметила Лилия Ананич, по одному клику можно будет пройти по всем существующим в стране изданиям. А 9 апреля на коллегии ведомства в Молодечно говорили о работе региональных газет и телеканалов. Местной прессе необходимо расширять свое присутствие во всемирное сети.

В рамках коллегии гости столичного региона посетили историко-культурный комплекс «Линия Сталина». В год 70-летия Победы Великая Отечественная война и её герои — одна из главных тем для всех средств массовой информации. Проекты, которые реализуются в честь памятной даты, презентовали на тематической выставке. У каждого издания своя «фишка» и оригинальный подход.

Игорь Сергеев, главный редактор Речицкой районной газеты:

У нас есть хороший архив нашей газеты. Самое главное — там публиковались указы о награждении наших граждан.

В Беларуси 119 региональных печатных изданий. Большая их часть по итогом 2014 года вышла на самоокупаемость. Однако проблемы все же остаются. Ирина Петрусевич, главный редактор Костюковичской районной газеты уверена, что только адаптация к современным рыночным условиям позволит сохранить читательскую аудиторию.

Ирина Петрусевич, главный редактор Костюковичской районной газеты:

Это и современный дизайн, и цветная печать, и наполнение содержания, контента газеты.

Как оказалось, с большим объёмам информации могут справиться не все. И здесь проблема не в отсутствии профессиональных качеств или опыте. Чтобы завоевать аудиторию большую часть теле- и радио эфиров, газетных полос, занимает информация развлекательного характера. В Министерстве информации предложили альтернативный вариант.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Министерство информации завершает проект сайт belsmi, где вся пресса Беларуси будет представлена и через один клик можно будет попутешествовать по страницам газет, по теле- и радио эфиру.

Примечательно, что региональные СМИ нашли общий язык с местной властью. Работа в тандеме журналист-чиновник, позволяет найти общие пути решения проблем. Что вызывает исключительный интерес у читателя.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации президента Республики Беларусь:

Развитие есть. Развитие именно в тиражах, в подходах к организации, может быть, и самих изданий.

У средств массовой информации роль особая. И неважно — городская эта газета, областное радио или национальный телеканал. Главное — вовремя донести объективную информацию своей аудитории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.