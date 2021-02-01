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Двух сов сфотографировали на подоконнике одной из многоэтажек в Лошице

01 февраля 2021 15:05
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Новости Беларуси. Две совы, по всей видимости, заблудившиеся в городе, решили передохнуть на подоконнике одной из многоэтажек в Лошице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Двух сов сфотографировали на подоконнике одной из многоэтажек в Лошице-1

Необычных птиц успел сфотографировать житель улицы Прушинских. Фото уже есть в сети.

Двух сов сфотографировали на подоконнике одной из многоэтажек в Лошице-4

К слову, птиц-охотников, которых и в лесу увидеть большая редкость, оценил и кот.

# Птицы # общество # Фотофакт

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