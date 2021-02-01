Двух сов сфотографировали на подоконнике одной из многоэтажек в Лошице

Новости Беларуси. Две совы, по всей видимости, заблудившиеся в городе, решили передохнуть на подоконнике одной из многоэтажек в Лошице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Две совы, по всей видимости, заблудившиеся в городе, решили передохнуть на подоконнике одной из многоэтажек в Лошице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Необычных птиц успел сфотографировать житель улицы Прушинских. Фото уже есть в сети.
К слову, птиц-охотников, которых и в лесу увидеть большая редкость, оценил и кот.