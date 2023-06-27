«Может больше дать своему ребёнку». В чём плюсы позднего отцовства?

Рождение детей в зрелом возрасте становится все более распространенным явлением. Безусловно, это личный выбор каждой женщины. Однако стать мамой после сорока непросто. О преимуществах и недостатках поздней беременности, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Нередко можно услышать такое мнение, что женщина в 40+ хочет родить ребенка, а мужчина против. Говорит: «Куда уже нам? Давай внуков будем ждать».

Оксана Михайловская, родила в 43 года:

У моего мужа это первый ребенок. Ему 37 лет, поэтому он очень ждал. Наталья Надольская:

С вами все понятно. Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Мне кажется, отец Алексей согласится с тем, что все-таки в более зрелом возрасте мужчина уже понимает, что может больше дать своему ребенку не только в какой-то социальной защите, но и в воспитании, передаче какого-то опыта.