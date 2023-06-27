«Может больше дать своему ребёнку». В чём плюсы позднего отцовства?
Рождение детей в зрелом возрасте становится все более распространенным явлением. Безусловно, это личный выбор каждой женщины. Однако стать мамой после сорока непросто. О преимуществах и недостатках поздней беременности, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Нередко можно услышать такое мнение, что женщина в 40+ хочет родить ребенка, а мужчина против. Говорит: «Куда уже нам? Давай внуков будем ждать».
Оксана Михайловская, родила в 43 года:
У моего мужа это первый ребенок. Ему 37 лет, поэтому он очень ждал.
Наталья Надольская:
С вами все понятно.
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Мне кажется, отец Алексей согласится с тем, что все-таки в более зрелом возрасте мужчина уже понимает, что может больше дать своему ребенку не только в какой-то социальной защите, но и в воспитании, передаче какого-то опыта.
Алексей Поляков, настоятель домового храма Покрова Пресвятой Богородицы:
Конечно, за спиной уже годы имеются, прожитый опыт – это все влияет только, наверное, в позитивную сторону. Ошибки молодости уже вряд ли ты совершишь в более зрелом возрасте. Как говорят: «Мне бы тот ум, да в мои годы». Конечно, надо все-таки понимать, что отец должен тоже к этому созреть, к этому решению прийти. Опять же, с этим нельзя затягивать, потому что, знаете, довольно странно видеть молодящихся мужчин в возрасте 50+ с подвернутыми штанишками на самокатиках с этими вейпами и всем прочим. Довольно-таки, знаете, это смотрится глупо.
Денис Северов, магистр психологии:
Попробую не согласиться. На самом деле для мужчин, да и не только для мужчин, для каждого человека часто возраст – это всего лишь цифра. Если мужчина, ему 50, 60, 70, подкатывает штанишки, катается на самокате – это не признак того, что он молодится. Это, возможно, его выражение того, что он по-прежнему молодой, яркий, красивый. Также для женщины, если в 50, 60 лет она прекрасно одета, чувствует свою легкость, проявляется в этом – это не значит, что она делает что-то плохое. Нет, каждый человек имеет право проявляться так, как он хочет.
Читайте также:
«Первый ребенок». О чем нужно помнить женщинам, которые хотят стать мамами после 40 лет?
Почему поздняя беременность требует более тщательного наблюдения? Ответила акушер-гинеколог
Вмешательство в человеческую природу. Как Православная церковь относится к процедуре ЭКО?