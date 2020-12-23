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«Должны следить за всем, что происходит в регионе». Корпункт СТВ в Бресте наградили грамотами облисполкома

23 декабря 2020 13:22
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Новости Беларуси. Заслуженные награды 23 декабря получили сотрудники регионального корпункта телеканала СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа». Кристину Протосовицкую и Станислава Пекарского отметили грамотами облисполкома.  

«Должны следить за всем, что происходит в регионе». Корпункт СТВ в Бресте наградили грамотами облисполкома-1

C этими фамилиями зрители СТВ знакомы хорошо – они подготовили почти полтысячи сюжетов, и самими первыми в стране показывают в эфире, чем живет вся Брестская область: от простых коммунальных проблем до визитов самого высокого уровня.

«Должны следить за всем, что происходит в регионе». Корпункт СТВ в Бресте наградили грамотами облисполкома-4

Кристина Протосовицкая, корреспондент СТВ:  
Корпункт – для того, чтобы понять, что это такое – это уши и глаза республиканского канала. Мы должны следить и мониторить за всем, что происходит в регионе – это плохое, это хорошее, это разное – как сама жизнь. И эту жизнь мы должны выносить на республиканский уровень для того, чтобы все без исключения узнали, чем живет регион. Сейчас появилось очень много информационных вызовов, информационное поле нестабильно. Но главная цель – это донести до людей информацию и рассказать о том, что действительно происходит на самом деле в регионе.  

«Должны следить за всем, что происходит в регионе». Корпункт СТВ в Бресте наградили грамотами облисполкома-7

Передаем коллегам в Брест горячий привет и поздравления!  

# СМИ Беларуси # общество # Станислав Пекарский # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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