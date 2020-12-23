«Должны следить за всем, что происходит в регионе». Корпункт СТВ в Бресте наградили грамотами облисполкома

Новости Беларуси. Заслуженные награды 23 декабря получили сотрудники регионального корпункта телеканала СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа». Кристину Протосовицкую и Станислава Пекарского отметили грамотами облисполкома.
Новости Беларуси. Заслуженные награды 23 декабря получили сотрудники регионального корпункта телеканала СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа». Кристину Протосовицкую и Станислава Пекарского отметили грамотами облисполкома.
C этими фамилиями зрители СТВ знакомы хорошо – они подготовили почти полтысячи сюжетов, и самими первыми в стране показывают в эфире, чем живет вся Брестская область: от простых коммунальных проблем до визитов самого высокого уровня.
Кристина Протосовицкая, корреспондент СТВ:
Корпункт – для того, чтобы понять, что это такое – это уши и глаза республиканского канала. Мы должны следить и мониторить за всем, что происходит в регионе – это плохое, это хорошее, это разное – как сама жизнь. И эту жизнь мы должны выносить на республиканский уровень для того, чтобы все без исключения узнали, чем живет регион. Сейчас появилось очень много информационных вызовов, информационное поле нестабильно. Но главная цель – это донести до людей информацию и рассказать о том, что действительно происходит на самом деле в регионе.
Передаем коллегам в Брест горячий привет и поздравления!