Долги, разводы и уголовные дела. Поговорили с адвокатами о проблемах, с которыми обращаются белорусы

Новости Беларуси. Юриспруденция – дело семейное. И это подтверждают наши следующие герои, адвокаты Минской областной коллегии адвокатов Максим и Алеся Терешковы. Каждое утро они спешат в центр города в юридическую консультацию на улице Карла Маркса. Как проходят будни юристов? Мы узнали в канун профессионального праздника, который в Беларуси отмечают в первое воскресенье декабря, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Максим Терешков, адвокат:

Каждое утро, каким бы оно тяжелым ни было, у нас всегда начинается с чашечки кофе. Полчаса, чтобы влиться в рабочую атмосферу – и совсем скоро на пороге появятся первые клиенты. Тогда работа закипит. Ну а пока у нас есть пару минут, чтобы расспросить наших героев о нюансах профессии. Максим Терешков:

День на день не похож. Бывает так, что несмотря на то, что рабочий день начинается с 9, в юрконсультации мы находимся с 6 утра. Потому что бывают командировки и срочные дела. Поэтому утро у нас всегда начинается бодро и весело, с настроем только на победу. Оказывается, не только журналисты знают о дедлайне. У Максима и Алеси тоже всегда четко обозначено время, к которому нужно разобраться с текущими делами. С какими проблемами чаще всего обращаются к адвокатам и что не лишним будет знать каждому из нас, чтобы не попасть в неприятную ситуацию?

Алеся Терешкова, адвокат:

Обращаются с разными вопросами житейскими, чаще по гражданским вопросам. Кто-то кому-то одолжил деньги, как выходить из этой ситуации. Бывает проблема, что деньги одолжили, а документа, что одолжили, нет. «Честное слово – одалживал, но деньги не возвращает». Как доказать, что деньги все-таки отданы? Ситуация сложная, но не безвыходная. Очень важно, чтобы был документ, подтверждающий передачу денег. Потому что по нашему законодательству факт передачи денег не может подтверждаться свидетельскими показаниями. Нельзя привести соседа, друга и сказать, что этот мужчина одалживал у того столько-то денег. Обязательно необходим письменный документ. Возникает вопрос, какой документ. Все сразу думают, что нужно идти к нотариусу или еще какой-то официальный документ оформлять. Все просто. Можно даже на салфетке написать, что я такой-то взял в долг у такого-то сумму денег. Это будет документом, подтверждающим получение суммы денег. Максим Терешков:

Что делать, нет ни бумаги, ничего. Дружба дружбой, но все-таки как зафиксировать? Как учили нас педагоги, вплоть до спичечного коробка. Получится, что я, Иванов, взял у Петрова деньги, и храни у себя до возврата. Всегда удивляются, а примет ли суд? Суд примет и даст оценку, поскольку это письменное доказательство долга. А что, кроме займов, нередко становится яблоком раздора и предметом спора наших граждан?

Максим Терешков:

Люди приходят с разными проблемами. Кто-то нуждается в защите по уголовному делу, человек нарушил букву закона. Нуждается в защите, которая будет выражаться в том, чтобы ему при признании вины назначили более мягкое наказание. Кто-то нуждается в том, чтобы его защитили и оправдали, поскольку считает, что то противоправное деяние он не совершал. И за то, и за другое любой адвокат берется. Работаем с той самоотдачей, которую требует действующее законодательство Беларуси. Вырабатываем ту стратегию, которую ставит перед нами клиент (наш подзащитный) и действующее законодательство. А самое распространенное – это жилищно-бытовые вопросы. Начиная с разводов, как взыскать алименты, как разделить имущество. Но для этой пары адвокатов, кажется, нет неразрешимых задач.

Максим Терешков:

Мы универсальные солдаты в плане того, что специализируемся ли мы на какой-то области права? У нас такой специализации нет. У нас взаимозаменяемость. Мы владеем ситуацией тех дел, которые находятся у Алеси, а Алеся владеет ситуацией моих дел. Бывает, что судебное заседание назначено на одно и то же время, адвокат не может, а так намного легче друг друга заменить. Интересный вопрос у клиентов: если супруги разводятся, может ли Алеся защищать супругу и требовать раздела имущества, а я защищать супруга? Отвечаем, что нет. Мы не можем быть на противоположных сторонах, потому что это действие будет противоречить требованиям правил профессиональной этики. Если мы даже вдвоем беремся за дело, то мы находимся по одну сторону. Не только консультации входят в их основную работу – куда больше времени занимают судебные заседания. Именно там Алеся и Максим непосредственно защищают своих клиентов. Но даже на этом рабочий день не заканчивается.

Алеся Терешкова:

Белорусская республиканская коллегия адвокатов совместно с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ проводит огромное сотрудничества. Есть различные семинары, которые у них проводятся по обучению. В частности, одним из результатов работы такого сотрудничества является чат-бот в Telegram «Детский адвокат». Туда может написать любой ребенок или его родители по вопросу, который касается ребенка. Отвечаем там мы, два профессиональных адвоката, после работы. Это вечернее наше времяпрепровождение. Кроме «Детского адвоката», есть еще один интересный проект, в котором заняты наши герои. Алеся Терешкова:

На этом сотрудничество ЮНИСЕФ и Белорусской республиканской коллегии адвокатов не заканчивается. Продолжением этой работы является мобильное приложение «АдвоКот», мы не оговорились. Ученый кот-адвокат, который проводник в области права для детей. Очень интересное приложение, там множество интерактивных историй, которые ребенок и родитель могут пройти, узнать, как поступать в той или иной ситуации. Это приложение уже доступно на определенных площадках.

Максим Терешков:

Аналогов этому мобильному приложению в странах постсоветского пространства нет. Там действительно не сухие, достаточно распространенные истории, с которыми сталкиваются подростки, не зная абсолютно закона. Ну а всегда следовать букве закона помогут эти нехитрые советы. Алеся Терешкова:

Для обращения в суд существуют определенные сроки. Называются сроки исковой давности. Общий срок исковой давности три года. Это срок для защиты самого нарушенного права. Конечно, вы можете обратиться и по истечении данного срока, но нужно будет доказывать, если вторая сторона заявит о применении, скажет, что нет, срок прошел, обращаться нельзя. Нужно доказать, чем вы были так заняты, какая уважительная причина, которая вам позволила столько лет не обращаться.

В практике Максима и Алеси Терешковых была история, когда столичный житель заявил о своих правах на имущество спустя 25 лет. Даже при всей обоснованности требований защитить свои права в таком случае крайне сложно. Если возникла проблема – решайте ее сразу, говорят в один голос адвокаты. Алеся Терешкова:

Важно помнить, что есть и альтернативные способы разрешения споров, это медиация. Обратиться можно к медиатору, это не судья и не адвокат. Это нейтральный человек, посредник, который выслушает обе стороны, их может быть и три, если несколько спорящих. Поможет услышать этим сторонам друг друга и заключить соглашение, которое поможет удовлетворить интересы всех сторон. К альтернативному способу решения споров лучше прибегать во время развода. Ведь так или иначе, двум родителям придется искать общий язык в вопросах воспитания чада. И чем раньше отец и мать придут к общему знаменателю, тем легче будет ребенку. Немаловажна тут и финансовая сторона вопроса.

Максим Терешков:

Все люди практичны, все считают деньги. Все понимают, что при обращении в суд необходимо оплатить государственную пошлину, работу адвоката. У медиатора они оплачивают лишь его услуги. Это несоизмеримые расходы. Рабочий день наших героев продолжился в суде. Ну а после мы встретились во время небольшой кофе-паузы, чтобы поговорить о личном. Максим Терешков:

Познакомились мы на работе. Очень часто оставались по вечерам, потому что что-то не успевали сделать днем, где-то были заняты клиентом. Так получилось, что мы уже вместе больше пяти лет. Мы примерно столько же и знакомы. То есть мы познакомились, поработали летом, в начале осени поженились. Несмотря на то, что Максим и Алеся достаточно быстро узаконили отношения, брачный договор молодые люди заключать не стали. Чего всем остальным как юристы они не советуют.

Максим Терешков:

Если есть брачный договор, решение любых вопросов, с которыми сталкивается семейная пара, решается намного быстрее и эффективнее. Мы сейчас ехали в автомобиле и разговорились с водителем. Он считает, что договор указывает на некое недоверие среди супругов, брак закончится, придется что-то делить. Мы категорически с этим не согласны. Молодые пары и пары, которые имеют достаточно солидный семейный стаж, опыт, если есть необходимость и возможность заключить брачный договор, заключайте. Это никоим образом не расшатает отношения, которые сейчас есть. Они просто будут более стабильны и понятны в случае разных ситуаций в жизни. Вместе не только на работе, но и дома. Наши герои не только профессионалы своего дела, но и обычные минчане с самыми разными увлечениями.

Алеся Терешкова:

Свободное время есть, мы очень любим заниматься спортом. Наше первое свидание и знакомство началось с совместной пробежки. Кто-то, правда, не очень быстро бежал. Я из семьи, где спорт с детства воспитывался. Он закаляет характер. И почему я в это профессию пошла, потому что нужно быть упорным в достижении цели. Этому учит спорт. Если ты не будешь упорным в нашей профессии, ты ничего не добьешься. Ну а в группе поддержки – всегда любимый муж. Рядом с ним Алесе любая дистанция по плечу. Так что теперь мы знаем, кто занимает призовые места на спартакиадах адвокатов. Максим Терешков:

Неважно, работаешь ты адвокатом или в милиции, судьей, юристом на предприятии, все-таки люди, имеющие квалификацию юрист, это люди, которые работают над тем, чтобы действующее законодательство соблюдалось хотя бы там, где они находятся. Чтобы справедливость торжествовала. Могут упрекнуть в каких-то громких словах, но тем не менее там, где есть юристы, там больше порядка. Когда я учился, бытовало мнение, что вас много, куда вы устроитесь, кем вы станете. Я никогда не забуду слова своего учителя, который сказал, что чем больше юристов, тем больше порядка. Но вот вопрос – как живется в семье, где целых два юриста?

Алеся Терешкова:

У нас не два юриста, у меня мама тоже адвокат, у папы тоже есть юридическое образование. Моя прабабушка была прокурором. У нас семья одних юристов. Я привыкла к тому, что с детства нужно заявлять ходатайство, если хочешь что-то получить. Что ж, самое время поздравить коллег с наступающим праздником.

Алеся Терешкова:

В преддверии Дня юриста, замечательного праздника, я хочу поздравить моих коллег, а также всех юристов. Как вы поняли, юрист – это понятие очень многогранное. Я желаю нам всем здоровья, это самое главное. Отличного самочувствия, отличного настроения. Пусть наши близкие и дорогие люди всегда будут рядом и тоже будут здоровы. Юрист объединяет абсолютно разные профессии, это как раз нам и дает ощущение сплоченности, потому что мы все вместе и едины. Давайте вместе будем работать над целью просвещения нашего населения, чтобы они больше узнали о праве и меньше совершали каких-либо нарушений, меньше сталкивались с законом.