Доходы белорусов растут? Вот что рассказали в Минэкономики

Новости Беларуси. Положительное влияние на уровень доходов населения констатируют в Минэкономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его обусловили рост объемов производства и продаж. По итогам первого квартала трендом осталось восстановление.

В Послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент дал четкую установку: в целом рост доходов в 2023 году должен превысить 4 % в реальном выражении. Александр Лукашенко уверен: задача для экономики полностью реальная.

В профильном ведомстве отмечают, что очевидны успехи в промышленности, где темп роста в конце квартала превысил 109 % – в основном за счет продукции машиностроения, электрооборудования, микроэлектроники, пищевой и легкой промышленности. С приростом в 3 % устойчивость сохраняет сельское хозяйство – здесь увеличиваются объемы производства мяса и молока, добавляют поголовье и продуктивность.

В отрасли транспорта сохраняется высокий уровень роста пассажирского оборота: свыше 115 %. А это значит, что люди активно выезжают на отдых, бизнес совершает деловые поездки. Выполняется и поручение Президента по сдерживанию роста цен.