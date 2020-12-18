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Призывная кампания в Беларуси продлена до 1 января 2021 года

18 декабря 2020 17:32
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Новости Беларуси. Призывная кампания в Беларуси продлена до 1 января 2021 года. Соответствующий указ 18 декабря подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Призывная кампания в Беларуси продлена до 1 января 2021 года-1

Это своего рода реакция на санитарно-эпидемиологическую обстановку. Увеличение срока призыва позволит максимально обеспечить Вооруженные Силы, другие войска и формирования личным составом.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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