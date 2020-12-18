Новости Беларуси. Призывная кампания в Беларуси продлена до 1 января 2021 года. Соответствующий указ 18 декабря подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Призывная кампания в Беларуси продлена до 1 января 2021 года. Соответствующий указ 18 декабря подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это своего рода реакция на санитарно-эпидемиологическую обстановку. Увеличение срока призыва позволит максимально обеспечить Вооруженные Силы, другие войска и формирования личным составом.