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Небольшую пекарню собираются открыть в Раковском предместье

18 декабря 2020 16:19
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Новости Беларуси. В Раковском предместье планируют открыть мини-пекарню. Она разместится в здании бывшего хлебозавода № 1, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Небольшую пекарню собираются открыть в Раковском предместье-1

Сейчас восстанавливают внешний облик здания и ремонтируют помещения. В корпусе построят небольшую хлебопекарню и фирменный магазин. Здесь посетители смогут увидеть, как готовится хлеб, продегустировать свежую выпечку.

Небольшую пекарню собираются открыть в Раковском предместье-4

Святослав Адиняев, директор Хлебозавода № 2 КУП «Минскхлебпром»:
Когда мы задавались вопросом, что с ним делать, мы решили, что тот дух хлеба, который присущ месту и который, я бы сказал, даже украшает место, само собой напрашивалось, что мы должны иметь свое место, где бы радовали горожан той продукцией, которую мы выпекаем.

# Социальная инфраструктура # общество # Святослав Адиняев # Фотофакт

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