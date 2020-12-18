Небольшую пекарню собираются открыть в Раковском предместье

Святослав Адиняев, директор Хлебозавода № 2 КУП «Минскхлебпром»:

Когда мы задавались вопросом, что с ним делать, мы решили, что тот дух хлеба, который присущ месту и который, я бы сказал, даже украшает место, – само собой напрашивалось, что мы должны иметь свое место, где бы радовали горожан той продукцией, которую мы выпекаем.