Небольшую пекарню собираются открыть в Раковском предместье

Новости Беларуси. В Раковском предместье планируют открыть мини-пекарню. Она разместится в здании бывшего хлебозавода № 1, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Раковском предместье планируют открыть мини-пекарню. Она разместится в здании бывшего хлебозавода № 1, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас восстанавливают внешний облик здания и ремонтируют помещения. В корпусе построят небольшую хлебопекарню и фирменный магазин. Здесь посетители смогут увидеть, как готовится хлеб, продегустировать свежую выпечку.
Святослав Адиняев, директор Хлебозавода № 2 КУП «Минскхлебпром»:
Когда мы задавались вопросом, что с ним делать, мы решили, что тот дух хлеба, который присущ месту и который, я бы сказал, даже украшает место, – само собой напрашивалось, что мы должны иметь свое место, где бы радовали горожан той продукцией, которую мы выпекаем.