До 60 % целевиков набрали в Слуцкий государственный медицинский колледж

Вступительная кампания позади, завершился прием документов и в колледжи. Только в Минской области на уровень профессионально-технического образования планируют принять более 3,5 тысячи человек. Сферы и специальности разные – это сельское хозяйство, здравоохранение, образование, спорт и культура. Об итогах вступительной кампании рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

В этом красивом и историческом здании находится медицинский колледж имени Шкляревского. Учреждение с богатой историей работает здесь уже более 60 лет и готовит профессионалов по четырем специальностям. Сестринское, зуболечебное, лечебное и медико-диагностическое дело – здесь обучается свыше 730 человек. Последние несколько лет осуществляют набор учащихся, окончивших 9 классов. Большая часть студентов колледжа – целевики, очень мотивированные ребята. Нацелены получить образование и сразу приступить к работе, на местах молодые кадры ждут.

Александр Борисовец, директор Слуцкого государственного медицинского колледжа имени С.И. Шкляревского:

Целевиков до 60 %, половина. Из тех, которые набираются на бюджет, то половина сегодня – это целевики. Сегодня тенденция такова, что мы стараемся меньше брать платников, а больше целевиков и бюджетников. Потому что они потом получат государственное распределение. Хочу отметить также, что в последние годы у нас даже те, кто обучались на платной основе, если в год – один человек или максимум два возьмут свободный диплом. Они тоже получают распределение, с удовольствием его берут. Ибо платник, который получил государственное распределение, обретает статус молодого специалиста со всеми теми привилегиями и плюсами, которое дает государство по законодательству.