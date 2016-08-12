До 2020 года планируется создать 167 наименований учебников с навигационной функцией

Отечественные учебники издаются с 1993 года и постоянно совершенствуются по результатам опытной проверки, опросов учеников и родителей.

Вместе с тем остаются недостатки: перегруженность учебной информацией, не всегда доступное изложение учебного материала, несовершенный дизайн.

1 сентября 2016 года проводится конкурс на создание новых учебных пособий для учреждений общего среднего образования. Учебная информация в них должна быть изложена доступно. Представлена в разных формах. Не только сплошной текст, но и схемы, таблицы, графики и другое. Важно, что теории будет меньше, а практических заданий – больше.

Особым новшеством станет навигация по образовательным ресурсам.

Яркий дизайн, шрифтовые и фоновые акценты. Иллюстрации. Первыми испытателями станут шестиклассники. Для них сейчас разрабатываются новые учебники по Всемирной истории и истории Беларуси. В параграфах видны ссылки на электронный образовательный ресурс: хрестоматию, исторические атласы и даже рекомендации по посещению музея. Доступ к электронным ресурсам можно получить с помощью любого электронного устройства, имеющего доступ к сети Интернет – компьютер, планшет, смартфон. К слову, сложностей в использовании новых учебников у учащихся не возникнет. Ведь новое поколение легко адаптируется к техническим новинкам.

Межпредметные связи – ещё один плюс новых учебников. Если на уроке истории Беларуси вам потребуется ранее изученная информация по географии и Всемирной истории, то она будет актуализироваться в виде вопросов. И наоборот. Всё это поможет более успешно усваивать новый материал.

Однако это не означает, что в скором времени на смену традиционным учебникам придут электронные пособия. Анализ мировой практики показывает: учебный материал лучше запоминается и воспринимается именно с бумажного носителя.

По результатом анкетирования, которое проводилось в декабре 2015 года, почти 70% белорусских педагогов разделили эту позицию, так что портфель – по-прежнему, в тренде.

До 2020 года планируется создать 167 наименований учебников с навигационной функцией. Получать образование и развиваться вместе с ними – будет одно удовольствие.