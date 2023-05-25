Дни культуры Беларуси во Вьетнаме торжественно открылись красочным концертом

В Оперном театре Хошимина торжественно открыты Дни культуры Беларуси во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог наших стран развивается в различных направлениях и сферах. Но именно культура и искусство выполняют особую роль – духовно сближают людей.