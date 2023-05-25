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Дни культуры Беларуси во Вьетнаме торжественно открылись красочным концертом

25 мая 2023 08:39
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В Оперном театре Хошимина торжественно открыты Дни культуры Беларуси во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог наших стран развивается в различных направлениях и сферах. Но именно культура и искусство выполняют особую роль – духовно сближают людей.  

Дни культуры Беларуси во Вьетнаме торжественно открылись красочным концертом-1

В красочном концерте, давшем старт Дням культуры Беларуси во Вьетнаме, приняли участие группа AURA, ансамбль «Песняры», заслуженные артисты Беларуси Виктория Алешко, Алена Ланская, Жанет. Могилевскую область представил ансамбль песни и танца «Медуница». До этого в музее Хошимина открылась выставка «Беларусь глазами художника». Подписана программа сотрудничества до 2025 года. В Минске ждут ответный визит творческой делегации Вьетнама. 

# Беларусь-Вьетнам # общество # Виктория Алешко # Алёна Ланская # Фотофакт

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