Дни культуры Беларуси во Вьетнаме торжественно открылись красочным концертом

В Оперном театре Хошимина торжественно открыты Дни культуры Беларуси во Вьетнаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог наших стран развивается в различных направлениях и сферах. Но именно культура и искусство выполняют особую роль – духовно сближают людей.
В красочном концерте, давшем старт Дням культуры Беларуси во Вьетнаме, приняли участие группа AURA, ансамбль «Песняры», заслуженные артисты Беларуси Виктория Алешко, Алена Ланская, Жанет. Могилевскую область представил ансамбль песни и танца «Медуница». До этого в музее Хошимина открылась выставка «Беларусь глазами художника». Подписана программа сотрудничества до 2025 года. В Минске ждут ответный визит творческой делегации Вьетнама.