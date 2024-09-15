«Для меня это предатели». Алешко про артистов, которые уехали в 2020-м

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Виктория Алешко. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как вы оцениваете тех, кто в 2020 году оставил страну?

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Для меня это предатели. Особенно те, которые всегда стремились к солнцу. То есть участвовать в концертах, где присутствует глава государства. Я просто знаю, что они всегда хотели, согласовывались – обязательно там нужно было выступить. Александр Осенко:

Для вас это предательство? Виктория Алешко:

Безусловно. Я просто не понимаю, как так можно. Ты в июле 2020-го хочешь на концерт с участием главы государства, а уже в августе – все, ты против стоишь. Александр Осенко:

Они ушли. Эстрада что-то потеряла? Или спустя некоторое время, мы приобретаем новых и новых?