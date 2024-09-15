«Для меня это предатели». Алешко про артистов, которые уехали в 2020-м
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Виктория Алешко.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как вы оцениваете тех, кто в 2020 году оставил страну?
Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Для меня это предатели. Особенно те, которые всегда стремились к солнцу. То есть участвовать в концертах, где присутствует глава государства. Я просто знаю, что они всегда хотели, согласовывались – обязательно там нужно было выступить.
Александр Осенко:
Для вас это предательство?
Виктория Алешко:
Безусловно. Я просто не понимаю, как так можно. Ты в июле 2020-го хочешь на концерт с участием главы государства, а уже в августе – все, ты против стоишь.
Александр Осенко:
Они ушли. Эстрада что-то потеряла? Или спустя некоторое время, мы приобретаем новых и новых?
Виктория Алешко:
Свято место пусто не бывает. И мы прекрасно знаем: если артист останавливается, то сразу на его место восемь. Вначале казалось: ой, а что теперь делать? Мне люди говорили: одни и те же теперь. Как будто раньше были не одни и те же. Однако мы видим – появились новые имена, талантливые люди, которых мы, может быть, и не увидели бы.
Александр Осенко:
Наши коллеги – отличное шоу «Фактор BY». Там на самом деле таланты. Я считаю, они пополняют нашу эстраду.
Виктория Алешко:
Однозначно. И мне наступают на пятки. Я могу это смело сказать, потому что так и есть. У нас в Беларуси очень талантливые люди. Не только в творчестве, но вообще.