Девяноста ребят из всех регионов страны посвятили в пионеры на площади Государственного флага

Новости Беларуси. И о тех, кто всегда готов. Пионерская организация Беларуси отмечает сегодня 27-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лучших октябрят, а это более девяноста ребят из всех регионов страны, в этот день по традиции посвятили в пионеры. Торжественная линейка прошла на площади Государственного флага. Октябрятам повязали красно-зеленые галстуки. Новобранцы дали торжественное обещание, после чего получили первое пионерское поручение. Татьяна Ревизоре о современных пионерах.

Раритетные барабаны, знаменитый горн и, конечно, главный штрих в образ пионера всех времен. Некогда красный, а сегодня окрашенный в цвета национального флага, пионерский галстук, как и пионерский значок, готов связать поколения. На галстуке появилась зеленая полоса, а на значке знаменитый пионерский костер.

Алексей Бунос, ученик гимназии № 21 Минска:

Все были пионерами, октябрятами. Даже дедушка с бабушкой. Галстуков не сохранилось, а вот значки сохранились.

Сохранить удалось не только атрибутику, но и лучшие традиции пионерии и движения октябрят. Теперь, правда, это уже первая ступенька всей организации. Октябрята – это название традиционное, без прежнего смыла. По легенде – однажды в октябре падающая звезда осветила весь город светом и положила начало большому путешествию маленьких жителей этого города.

Валерия Гирко, ученик гимназии № 21 Минска:

Пионер должен помочь другому пионеру, маленьким детям. Должен помочь всем.

По сути пионеры сегодня – это общественные активисты и волонтеры в самых разных областях. Задание на сегодня – операция «макулатура». В 2016 году гимназия собрала сорок тонн.

Владислав Зыль, ученик гимназии № 21 Минска:

Макулатуру принес из дома, потому что я знаю, что определенное количество килограмм макулатуры спасает деревья от вырубки.

Белорусская пионерская организация существует на протяжении двадцати семи лет. Сейчас это одно из самых крупных объединений детей не только в нашей стране, но и на постсоветском пространстве. Главный принцип – поддержка инициативы самих ребят.

Торжественное обещание на площади Государственного флага дают лучшие октябрята страны. Пионерский галстук пока еще лежит на правой руке. В этот день их – а это более чем девяноста ребят из всех регионов Беларуси – посвятят в пионеры.

Иван Гордейчик, председатель Республиканского совета Белорусского общественного объединения ветеранов:

Меня принимали в пионеры, я до сих пор помню, в сельском клубе. Переживал. Я первое время даже спал в галстуке.

Сегодня красно-зеленый галстук носят более шестьсот пятидесяти тысяч ребят. Новоиспеченные пионеры охотно делятся впечатлениями.

Любовь Лещенко, пионер:

Мы очень старались и, наконец-то, нам повязали торжественно галстуки. Это значит, что мы должны очень много помогать людям и не думать только о себе.