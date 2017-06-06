Детский сад № 15 на улице Золотая Горка отмечает 70-летний юбилей

Новости Беларуси. Они – знают правила. А вы? Ребята со всей страны присылали рисунки и поделки на тему дорожной безопасности. Креативу — не было предела! Детской фантазии остаётся только позавидовать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По словам организаторов, некоторые работы можно взять за основу для профилактических буклетов. И заодно поучить соблюдению правил дорожного движения и взрослых.