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Детский сад № 15 на улице Золотая Горка отмечает 70-летний юбилей

06 июня 2017 17:10
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Новости Беларуси. Они – знают правила. А вы? Ребята со всей страны присылали рисунки и поделки на тему дорожной безопасности. Креативу — не было предела! Детской фантазии остаётся только позавидовать,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Детский сад № 15 на улице Золотая Горка отмечает 70-летний юбилей -1

По словам организаторов, некоторые работы можно взять за основу для профилактических буклетов. И заодно поучить соблюдению правил дорожного движения и взрослых.

Александр Бруй, старший инспектор управления  ГАИ МВД Республики Беларусь:
Ежегодно мы стараемся наградить самыми лучшими призами. Всегда, как минимум, награждаем спорт-инвентарем.

В этом году такие новшества как фитнес-браслеты, портативные колонки.

Всем понравится, все будут довольны. 

# общество # Детские сады в Минске # Татьяна Воробьёва

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