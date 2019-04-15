Дети покрываются сыпью, а стиральные машины ломаются. Ржавая вода течёт из кранов в Дзержинском районе

Новости Беларуси. Жители Дзержинского района обратились на горячую линию СТВ. Люди всерьез озабочены собственным здоровьем, ведь уже много лет из кранов в их квартирах течет ржавая вода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последние исследования показали превышение уровня железа в семь раз? Переписка с местными коммунальниками и районной властью ничего не дала. Наш корреспондент Оксана Семашко вмешалась в ситуацию.

Оксана Семашко, СТВ:

Жители сразу трех деревень в Дзержинском районе вынуждены пить ржавую воду, а некоторые и вовсе отказываются от нее. А это около 600 человек. Ведь кто осмелится приготовить еду или искупать своего ребенка в такой воде?

Алина, мама годовалого Макара, уже истоптала ступени поликлиники, чтобы вылечить красные пятнышки на теле ребенка. Каждый поход в душ, готовка и стирка превращаются в настоящее испытание. Из-за грязной воды выходят из строя кухонные фильтры и стиральные машины. Что тогда уже говорить о здоровье?!

Алина Черноус, жительница деревни Боровики:

Это же вообще страшно! Вода в организм попадает. И что мне потом с ребенком делать, по больницам с ним ходить с отравлениями?! В общем, сельчане не живут, а просто выживают. Правда, есть один бонус. За некачественную питьевую воду людям разрешили платить на 10 % меньше. Однако это не утешает. Вынуждены ездить за чистой водой в соседнюю деревню. Бутилированной много не запасешься. За помощью не раз обращались к районной власти.

Александр Змачинский, житель деревни Боровики:

Попали на прием к председателю. Собрал он комиссию. Беседовали больше часа. В итоге он сказал, чтоб мы и не ждали хорошей воды.

Жилая деревня. Есть своя станция обезжелезивания рядышком, но нас к ней не подсоединяют.

Вблизи действительно работает станция обезжелезивания, но она снабжает водой Минск. От безвыходного положения обеспокоенные жители обратились за помощью на горячую линию нашего телеканала.

В свою очередь, мы поинтересовались в местном ЖЭКе, когда сельчанам из Боровиков, Рубилок и Курганья ожидать чистой воды.

Денис Разумов, заместитель директора УП «Дзержинское ЖКХ»:

Данный населенный пункт включен в программу на 2022 год. Определено финансирование для строительства станции обезжелезивания. На этот год предусмотрены мероприятия по замене сетей водоснабжения. Также мы проводим периодическую сетей водоснабжения. Как сказали те же люди, годами накапливалась ржавчина, вода ненормативного качества.

Аналогичная проблема и в агрогородке Озеро Узденского района. Люди говорят, даже домашняя скотина отказывается пить ржавую воду.

Тамара Барейша, жительница агрогородка Озеро:

Налила промыть гречку, так эта гречка стала черная вся! Такая реакция. Мы ездим за 15 километров в криницу, набираем себе воду, чтоб хотя бы суп сварить. Постираешь белое белье – сразу станет рыжее, сразу надо всё выбрасывать. А это тоже деньги стоит.