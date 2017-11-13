Дети новоселов п.Дружный спят в зимних комбинезонах - застройщик заявляет: дом пригоден «для комфортного проживания». Расследование СТВ

Жители посёлка Дружный в Пуховичском районе, преодолев многолетние очереди и кредиты на жилье, оказались заложниками собственных квартир. Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» разбирались, почему дом, который был сдан два месяца назад в эксплуатацию, затрещал по швам и буквально «поплыл».Ольга Гущеня, жительница посёлка Дружный:

В субботу муж занимался ремонтом, было всё сухо, утром проснулся – проявилась течь. Очень всё плохо, очень. Все недовольны квартирами. Оксана Борзых, жительница посёлка Дружный:

Угол стал мокнуть с первого дождя, и все сильнее и сильнее, стал сыпаться, внутри пустота. Мы не выключаем камин, работают два обогревателя. Ночью мы все спим вместе, дети в шапках.



В семье Борзых стараются не думать о том, что будет, когда наступит зима. А пока самая младшая, Ульяна, ночью спит в зимнем комбинезоне. Кстати, квартиры были сданы в конце августа, когда на улице было тепло и ничто не предвещало проблем.

Дом 67 по улице Шамановского заселен многодетными семьями, и теми, кто воспитывает детей-инвалидов. Как только в Беларусь пришла осень, а новые квадраты обнаружили массу неприятных сюрпризов, владельцы квартир без устали начали обращаться и к застройщику, и к подрядчику, и в ЖКХ и даже в Райисполком.

Виктория Выборнова, жительница посёлка Дружный:

Нам продали такие квартиры ужасные! Мы такие деньги платим! Не можем даже сделать ремонт, потому что боимся потопов. У нас ржавые батареи, балкон у нас бракованный, сказали менять за 10 млн старыми. А я заплатила за квартиру всего лишь 1-комнатную 460 млн старыми.

Течь по фасаду из-за некачественного герметика, в квартирах вываливаются углы. Проблемы с сантехникой, неправильно установленные окна ПВХ и балконы.

Подъезды не отапливаются, дети мерзнут в квартирах, где уже образовалась плесень.

Виктория Выборнова:

У меня ребенок инвалид, мне дали субсидию. 8 лет я ждала этой квартиры, а в итоге я не знаю, что я получила!

Многим деньги на приобретение жилья выделял Райисполком, кто-то брал кредиты, чтобы доплатить за квадраты. Сегодня, погашая проценты, люди не понимают, за что заплатили, и кто поможет решить проблемы. В день приезда съемочной группы программы «Добро пожаловаться», ведущий инженер, впервые за 2 месяца просьб выехал на место для составления актов осмотра жилых помещений. Застройщик также прибыл на место своей «боевой славы» и заявил, что дом пригоден для комфортного проживания. А вот специалисты ЖКХ, скромно потупив взор, отмалчивались в сыром уголке. Олег Кривицкий, ведущий инженер:

На данный момент основной вопрос – температурный режим отопления и вопрос по затеканию стеновых панелей. Пока подрядчик устранил не все замечания жильцов.

Александр Кахович, директор Пуховичского ПМК:

Сам не могу понять, что происходит. Постоянно комплектуются жалобы какие-то. Есть моменты барка, этим мы занимаемся. А еще жильцы, несмотря на то, что были приняты по актам квартиры, и жильцы их подписали, но постоянно какой-то спортивный интерес что-то найти, что-то написать, поднять как можно больше шума. Вопросы по установленным санузлам сейчас - для меня тоже впервые. Дом пригоден для комфортного проживания. Надо, чтобы каждый приложил руку и сделал у себя в квартире ремонт.Приложил руку к новостройке и столичный специалист строительно-технической экспертизы.

Виктор Сирош, ведущий судебный эксперт строительно-технической экспертизы:

Недочеты, которые встречаются при монтаже оконных блоков, потом выливаются в том, что происходит замыкание внутренних поверхностей оконных блоков. В данном случае нет герметизации: влага, дождевые осадки легко попадают внутрь.

Отмечает эксперт и то, что фактически, в доме, где обживаются новосёлы, строительство ещё не завершено. Проблемные стены нуждающимся были переданы в виде полуфабриката, без отделки. А значит, жильцам предстоят траты на ремонт, который в данных условиях просто нецелесообразен.Дарина Гулюта, юрист:

Были заключены договора о купле-продаже недвижимого имущества. Стороной по договору выступал УКС данного района. Все претензии необходимо сформировать и направить именно этой стороне по договору. Кроме того, если имуществу потребителя был причинен вред в результате залития, необходимо составление таких документов как акт о залитии, дефектный акт, смету на устранение дефектов. И виновник причиненного ущерба должен возместить причиненные потребителю убытки. Застройщик обещал устранить все проблемы. В какие сроки и насколько успешно это произойдет, мы непременно расскажем чуть позже.