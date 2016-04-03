Деноминация в Беларуси: когда новые деньги появятся в банкоматах и как будут округлять цены?

Новости Беларуси. У отечественной торговли тоже скоро экзамен – 1 июля в Беларуси проявятся новые купюры. Нулей на них будет в 4 раза меньше. Министерство торговли на неделе, а точнее с 1 апреля, рекомендовало отечественным магазинам готовить своих покупателей к предстоящей деноминации. Многие магазины и торговые центры уже откликнулись и вывесили двойные ценники, где указана стоимость товара в нынешнем и будущем деньгоисчислении. О всех нюансах предстоящей кампании мы на неделе спросили у начальника управления организации торговли и услуг Министерства торговли Виолетты Брезовской.



Сколько всего номиналов получается, учитывая старые деньги, новые деньги – это же много видов купюр и копеечек.

Виолетта Брезовская, начальник управления организации торговли и услуг Министерства торговли Республики Беларусь:

15 номиналов – это новых и 9 старых.

А в банкоматах когда новые купюры появятся?



Виолетта Брезовская:

По информации Национального банка, в банкоматах новые деньги будут с 1 октября.



Не с июля, а с октября?



Виолетта Брезовская:

С 1 июля все работает в штатном режиме – еще старые купюры. Постепенно банковская система и торговля перестраиваются под новые условия.



Двойные ценники – они не будут вводить покупателей в некоторое, что ли замешательство? Слева – одна цена, справа – другая.

Виолетта Брезовская:

Я вас поправлю: это не двойные ценники, это один ценник с информацией о товаре в двух валютах, в двух номиналах нашей валюты белорусской. Я думаю, что это не будет вводить в заблуждение, а наоборот – адаптирует покупателя, продавца, к тем условиям, в которых мы будем работать в ближайшее время, с 1 июля.



Цены же будут округлять: есть опасения, что кто-то захочет округлить цену в большую для себя сторону, то есть, чтобы выгоднее продать товар.



Виолетта Брезовская:

Нет, вы заблуждаетесь. Есть установленные правила по округлению: если остаток товара менее 0,5 копейки, то цена снижается до единицы, до копейки в сторону уменьшения. Если дробная часть у нас получается 0,5 копейки и больше – мы стоимость товара увеличиваем до одной целой, до копейки.



То есть вы будете следить, так скажем, за недобросовестными продавцами?

Виолетта Брезовская:

Конечно. Это же формирование цен, у нас же есть те товары, которые регулируются торговыми надбавками и продавцы должны понимать, что с учетом округления цена товара должна быть сформирована с уровнем той торговой надбавки, которая на этот товар установлена. В том числе с учетом округления.

Вот здесь примерные образцы ценников со старым и новым номиналом. Допустим, здесь видно, что 9 тысяч 500 – это стоимость товара в старой валюте и 95 копеек – это цена товара уже в новой валюте, то есть она выделена более крупным шрифтом. Копейки вынесены вверх первой цифры, то есть отчетливо видно, что появляются копеечки. Здесь немножко другой ценник: 5 миллионов 910 тысяч – старая цена, новая цена – 591 рубль и 9 копеек. То же образно видно, что это новая стоимость товара.



Но ценник – это одно. Надо же еще как-то кассы подготовить. Как они будут пробивать цены, в которых меньше нулей?



Виолетта Брезовская:

С 1 июля, да, действительно, у нас уже есть требование о том, чтобы и кассовый учет, и бухучет, и налоговый постепенно был переведен на новую валюту. В связи с этим, конечно, субъектами торговлю принимаются серьезные меры. У нас на сегодняшний день в стране около 240 тысяч кассовых аппаратов, из них – мы точно знаем – 20 процентов (это 50 тысяч), которые требуют замены: как программного обеспечения, так и в принципе приобретения новых аппаратов. Есть кассовые аппараты, которые необходимо только технически доработать в части выведения копеек, и они запускаются. В связи с этим субъекты торговли делают ревизию своих возможностей, то есть тех кассовых аппаратов, которые у них находятся, и обращаются в свои центры технического обслуживания с учетом тех требований, которые наступают с 1 июля. Если торговый объект с кассовыми аппаратами полностью готов, значит наступает время «Ч» – будет делаться переучет в магазине, переписываться весь товар, сниматься остатки, и уже на следующий день кассовые аппараты полностью отражают уже новую валюту. Но мы говори о том, что это будет делаться постепенно: то есть нельзя, допустим, с 31 на 1 июля сразу одномоментно всей торговле перестроиться. То есть по мере наших возможностей мы это будем делать, но не позднее 31 декабря.



Декабря этого года?

Виолетта Брезовская:

Декабря этого года. То есть субъект торговли и покупатель должен понимать, что, придя в магазин до 31 декабря, я вправе рассчитаться и новыми, и старыми деньгами. И я как кассир принимаю и выдаю сдачу и в новых, и старых деньгах. А как у меня будет уже бухучет перестроен кассовое оборудование, это я уже определюсь в соответствие со своими возможностями. Успел я до 1 июля перенастроить кассу – это очень хорошо. Не успел – мы торговле даем возможность, потому что это большие материальные затраты, здесь это постепенно. Конечно, чем быстрее это будет сделано – тем лучше для субъектов, конечно же, хозяйствования. Потому что с 1 июля вся наша банковская система, все безналичные расчеты идут уже по новому коду валюты. И те же платежные терминалы с 1 июля будут работать на новой валюте. То есть если я пришла с банковской платежной карточкой, я с уверенностью по платежному терминалу рассчитаюсь в новой валюте, потому что у меня там новый код запрограммирован удаленно, с 1 июля автоматически. Субъектам торговли тоже это надо понимать, потому что те платежные терминалы, которые у них есть, если они обслуживаются в банковском процессинговом центре, они будут им удаленно перепрограммировать эти платежные терминалы. Если я как субъект, допустим, не обслуживаюсь, у меня, допустим, свой терминал: я его купил, поставил, может быть, я маленький предприниматель либо небольшой субъект, я должен сам подумать, как это сделать. То есть я должен взять свой терминал, приехать в офис банковского процессингового центра, и его перепрограммировать с учетом этих специалистов. А те, кто обслуживаются, они будут перенастроены удаленно, то есть выезжать никуда не надо, будет на серию предприятий выслан код на этот терминал, который перепрограммируется, и с 1 июля он заработает в новой валюте. Поэтому у нас есть вот такие субъекты, которые работают при помощи компьютерно-кассовых систем, которые неразрывно связаны с платежными терминалами. И они должны знать, что с 1 июля эти кассовые системы тоже должны работать в новой валюте, то есть им ждать нельзя. Нами, Минторгом, будут проведены обучающие семинары для того, чтобы подготовить кассиров-операционистов к работе на кассе, как давать сдачу правильно.

А как давать сдачу правильно?

Виолетта Брезовская:

Вот это будет все еще дополнительно разъяснено. Сдача будет даваться и в новых, и в старых купюрах.



Одновременно или все-таки...



Виолетта Брезовская:

Одновременно, да. Смотрите, если касса еще не переведена, я как кассир получил новую банкноту, я должна ее на калькуляторе пересчитать в старых ценах, и я пробиваю в старых ценах. Если у меня касса переведена и со 2 июля ко мне принесли старые деньги, я тоже пересчитываю и пробиваю на кассе уже в новом номинале. Это будет, конечно, трудно, к этому надо будет привыкнуть, научиться. И просто призываю директоров наших предприятий задуматься, своевременно позаботиться о том, чтобы провести обучение своих кассиров.