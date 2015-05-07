Денежные переводы из-за границы: в каких случаях надо платить налоги?

Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают около 50 звонков, а также к нам в редакцию приходят письмо и электронные сообщения. Диапазон обращений весьма широк: от покупки некачественного товара до проблем в личной жизни. Также разнообразен возрастной состав нашей аудитории: от подростков до пенсионеров. Сегодня поговорим о такой животрепещущей теме, как налоги.

Гомельчанка задает вопрос:

Моя подруга, которая проживает во Франции хочет перевести мне некоторую сумму денег. Я слышала, что должна буду заплатить налог. Так ли это?

Дмитрий Плевский, заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц инспекции МНС Минска:

От подоходного налога освобождаются денежные переводы, которые получает физическое лицо от близких родственников, то есть это мама, папа, дедушка, бабушка. В случае получения доходов от неблизких родственников, физическим лицом на основании налоговой декларации уплачивается подоходный налог в размере 13%.