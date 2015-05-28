День пограничника в Беларуси: в Бресте и Минске цветы легли к обелискам Победы

Новости Беларуси. Праздник с памятью о главном. 28 мая в Минске к монументу на площади Победы легли венки и цветы от представителей пограничной службы Беларуси.

Военнослужащие в зеленых фуражках охраняют около двух тысяч километров государственной границы. В годы войны они первыми противостояли натиску врага. В День пограничника с уверенностью можно говорить, что наши рубежи считаются одними из самых безопасных и охраняемых в мире.

Игорь Буткевич, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Государственную границу невозможно охранять по часам, граница охраняется круглосуточно, в любые праздники. И сегодня большая часть личного состава непосредственно находится на государственной границе. Думаем о том, чтобы обеспечить безопасность нашего государства, наших граждан, чтобы не было каких-то проблемных ситуаций, связанных с государственной границей.

Торжества по случаю Дня пограничника 28 мая проходят по всей стране. Так, в Бресте традиционно праздник начался с возложения цветов к обелискам и торжественного марша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном строю сегодня – кадровые военные, ветераны пограничных войск и впервые – ученики единственного пограничного кадетского класса.

Елизавета Андреева, ученица пограничного кадетского класса средней школы № 31 Бреста:

Мне нравится их дело, я хочу защищать свою родину, защищать свое отечество, где я родилась и жила.

Валерий Шукан, заместитель начальника Брестской пограничной группы:

За истекший период текущего года нами было задержано более 400 нарушителей пограничного законодательства Республики Беларусь, из них 35 человек – это нарушители государственной границы.