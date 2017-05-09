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День Победы-2017 в Минске: столица стала большой развлекательной площадкой с песнями и солдатской кашей

09 мая 2017 14:16
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Новости Беларуси. Беларусь отмечает годовщину великой Победы. В районе Дворца спорта и Парка Победы собрались сотни минчан и гостей столицы. Здесь праздник уже в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск сегодня превратился в дну большую развлекательную площадку. Отовсюду доносятся звуки музыки. Атмосфера самая праздничная. В парке Победы достаточно много людей, причем это не только минчане, но и гости столицы. О тяжелых 40-х здесь сегодня говорят, но только хорошее.

День Победы-2017 в Минске: столица стала большой развлекательной площадкой с песнями и солдатской кашей-1

День Победы-2017 в Минске: столица стала большой развлекательной площадкой с песнями и солдатской кашей-3

Музыка, танцы, на протяжении всего дня звучат любимые песни Победы, на аллеях парка проходят и спортивные мероприятия. В меню развлечений не забыли и о гурманах: для них приготовили настоящую солдатскую кашу. И, конечно же, для тех, кто еще не успел открыть сезон, ароматный шашлык. Предлагают партизанский чай из наших натуральных растений. Также здесь можно погулять с детьми, закружиться на каруселях и просто зарядиться хорошим настроением.

День Победы-2017 в Минске: столица стала большой развлекательной площадкой с песнями и солдатской кашей-6

По-настоящему зрелищной стала еще одна развлекательная площадка около Дворца спорта. Здесь развернулись и «Город мастеров», и настоящая стилизованная торговля. Поддерживать праздничное эхо помогает яркая концертная программа.

День Победы-2017 в Минске: столица стала большой развлекательной площадкой с песнями и солдатской кашей-9

На одной сцене песни победного мая исполняют творческие коллективы и звезды белорусской эстрады.

# общество # День Победы 2017

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