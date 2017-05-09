День Победы-2017 в Минске: столица стала большой развлекательной площадкой с песнями и солдатской кашей

Новости Беларуси. Беларусь отмечает годовщину великой Победы. В районе Дворца спорта и Парка Победы собрались сотни минчан и гостей столицы. Здесь праздник уже в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск сегодня превратился в дну большую развлекательную площадку. Отовсюду доносятся звуки музыки. Атмосфера самая праздничная. В парке Победы достаточно много людей, причем это не только минчане, но и гости столицы. О тяжелых 40-х здесь сегодня говорят, но только хорошее.