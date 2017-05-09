День Победы-2017 в Минске: столица стала большой развлекательной площадкой с песнями и солдатской кашей
Новости Беларуси. Беларусь отмечает годовщину великой Победы. В районе Дворца спорта и Парка Победы собрались сотни минчан и гостей столицы. Здесь праздник уже в самом разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск сегодня превратился в дну большую развлекательную площадку. Отовсюду доносятся звуки музыки. Атмосфера самая праздничная. В парке Победы достаточно много людей, причем это не только минчане, но и гости столицы. О тяжелых 40-х здесь сегодня говорят, но только хорошее.
Музыка, танцы, на протяжении всего дня звучат любимые песни Победы, на аллеях парка проходят и спортивные мероприятия. В меню развлечений не забыли и о гурманах: для них приготовили настоящую солдатскую кашу. И, конечно же, для тех, кто еще не успел открыть сезон, ароматный шашлык. Предлагают партизанский чай из наших натуральных растений. Также здесь можно погулять с детьми, закружиться на каруселях и просто зарядиться хорошим настроением.
По-настоящему зрелищной стала еще одна развлекательная площадка около Дворца спорта. Здесь развернулись и «Город мастеров», и настоящая стилизованная торговля. Поддерживать праздничное эхо помогает яркая концертная программа.
На одной сцене песни победного мая исполняют творческие коллективы и звезды белорусской эстрады.