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День открытых дверей впервые проведет Нацбанк Беларуси 18 октября

15 октября 2014 10:41
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Новости Беларуси. Посидеть в кресле главы Нацбанка и примерить бронежилет инкасатора. Такая возможность появится у минчан и гостей 18 октября.

С 10.00 до 15.00 главный банк страны впервые проводит день открытых дверей в здании правления по проспекту Независимости 20.

Формат – семейный праздник, где взрослые получат исчерпывающие ответы на финансовые вопросы, а для детей подготовлена игровая программа с призами и подарками. Подобные мероприятия пройдут и в областных подразделениях Нацбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Нацбанк Беларуси

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