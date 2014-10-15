День открытых дверей впервые проведет Нацбанк Беларуси 18 октября

Новости Беларуси. Посидеть в кресле главы Нацбанка и примерить бронежилет инкасатора. Такая возможность появится у минчан и гостей 18 октября.

С 10.00 до 15.00 главный банк страны впервые проводит день открытых дверей в здании правления по проспекту Независимости 20.

Формат – семейный праздник, где взрослые получат исчерпывающие ответы на финансовые вопросы, а для детей подготовлена игровая программа с призами и подарками. Подобные мероприятия пройдут и в областных подразделениях Нацбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.