День молодежи отмечается 24 июня в Беларуси. По всей стране проходят турслеты и развлекательные мероприятия

Новости Беларуси. День молодежи отмечается 24 июня в Беларуси. Праздничные гуляния проходят по всей стране.

Трудовые коллективы столичных предприятий собрались у деревни Ивинец Воложинского района на турслет, чтобы состязаться за звание самой сплоченной и спортивной туристической команды.

На протяжении трех дней команды состязались в соревнованиях по волейболу, мини-футболу, прохождению туристической полосы препятствий, демонстрировали мастерство в гребле на байдарках.

Наталья Воронова, организатор туристического слета:

Наш туристический слет приурочен ко Дню молодежи. Соответственно, у нас замечательная культурная программа. Цель нашего всего глобального мероприятия – это здоровый образ жизни. Это отдых, позитив, хорошее настроение.

А Минск День молодежи отмечает массовыми культурно-развлекательными программами. Так, на главной площадке парка Горького свои художественные номера представляют лучшие студенческие коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортивные состязания и игры, конкурсы детских рисунков, выступления фокусников. Еще один сюрприз от организаторов – мастер-класс от представителей направления в спорте – джолли-джампинга.

На этих своеобразных ходулях можно перемещаться со скоростью 30 км/ч и прыгать на высоту до трех метров, делать различные трюки, прыжки, перевороты. Все зависит от уровня физической подготовки.