День города в Минске: мероприятия 13 сентября и праздничный салют (фото)

Новости Беларуси. Свой 947-ой день рождения продолжает отмечать Минск. В разных районах города проходят праздничные программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные же торжества прошли накануне. Столица примерила на себя сразу несколько нарядов: «театральный», «исторический» и «спортивный».

У Дворца спорта прошел праздник здоровья.

Силачи состязались в подъеме тяжестей, а взрослые и дети развлекали их песнями и танцами.

Также здесь прошел Фестиваль белорусов мира.

Они приехали буквально со всех уголков планеты. Мексика, Аргентина, Кыргызстан, Италия, Испания – исполнители и коллективы из 18 стран вышли на сцену возле Дворца спорта.

Около стелы «Минск – город герой» развернулся целый театр боевых действий.

Викинги, лучники, рыцари – здесь можно было найти яркого представителя своей эпохи и военной истории разных лет.

А в парке М. Горького олимпийский ритм Дню города задал фестиваль биатлона Дарьи Домрачевой.

Горожане не только участвовали в любительской биатлонной гонке, но и играли в бадминтон, фрисби, настольный теннис.

А поздним вечером минчане и руководство города приняли участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов.

У стелы «Минск город-герой» собрались тысячи человек. Главы районных администраций и общественных объединений в сопровождении роты почетного караула отдали дань памяти и уважения воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. К слову, сама стела была возведена к 40-летию великой победы.

Самая зрелищная часть была еще впереди.

Ровно в 10 вечера небо над проспектом Победителей озарили праздничные фейерверки.

Грандиозное шоу всегда пользуется огромной популярностью у гостей и жителей города. В течении 10 минут можно было наблюдать традиционное масштабное огненное представление.