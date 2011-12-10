Дельтаплан-трансформер сконструировал умелец из Витебской области. Летом уникальная машина превращается в аэромобиль, зимой — в аэросани

Новости Беларуси, Витебская область. В гараже Георгия Казакова обычных машин не найдешь. Весь автотранспорт модернизирован. Допустим, этот стандартный микроавтобус оборудован жилым функциональным модулем. Здесь и вода, и газ. Настоящий дом на колесах собственного изобретения.

Инженер-механик Георгий Казаков с детства сам мастерил себе игрушки. Со временем «игрушки» становились все серьезнее. Так родилось любимое детище изобретателя – мотодельтаплан. Любители экстремального отдыха такой покупают по цене хорошей иномарки. Своё летательное средство конструктор собрал сам из подручных материалов.

Георгий Казаков, умелец:

Это удовольствие неописуемое. И это мне надо как зарядка – раз в неделю. И так многие, кто летает. Они не летают для того, чтобы деньги заработать, они летают для своего удовольствия. Просто пролететь, посмотреть, опробовать результат своего труда.

Ангар для техники умелец тоже строил сам. Что ни станок в мастерской - все сделано своими руками. Собранное Георгием оборудование ничем не уступает заводскому.

Всех изобретений не перечесть. Картофелекопалка, вместительный прицеп, мельница - многое сконструировано для помощи в хозяйстве.

Георгий Казаков, умелец:

Из любого куска железа можно получить хорошее изделие. То, что нужно для себя. Взять ступицу москвича. Обычный человек сдаст в металлолом. А 90% ее работоспособно.

Ездит конструктор тоже на самодельном автомобиле - сдвигателем от трактора. И это не предел. Рационализаторские идеи Георгий генерирует бесконечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.