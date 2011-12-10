Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Дельтаплан-трансформер сконструировал умелец из Витебской области. Летом уникальная машина превращается в аэромобиль, зимой — в аэросани

Дельтаплан-трансформер сконструировал умелец из Витебской области. Летом уникальная машина превращается в аэромобиль, зимой — в аэросани

10 декабря 2011 18:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси, Витебская область. В гараже Георгия Казакова обычных машин не найдешь. Весь автотранспорт модернизирован. Допустим, этот стандартный микроавтобус оборудован жилым функциональным модулем. Здесь и вода, и газ. Настоящий дом на колесах собственного изобретения.

Инженер-механик Георгий Казаков с детства сам мастерил себе игрушки. Со временем «игрушки» становились все серьезнее. Так родилось любимое детище изобретателя – мотодельтаплан. Любители экстремального отдыха такой покупают по цене хорошей иномарки. Своё летательное средство конструктор собрал сам из подручных материалов.

Георгий Казаков, умелец:
Это удовольствие неописуемое. И это мне надо как зарядка – раз в неделю. И так многие, кто летает. Они не летают для того, чтобы деньги заработать, они летают для своего удовольствия. Просто пролететь, посмотреть, опробовать результат своего труда.

Фото. Дельтаплан-трансформер

Ангар для техники умелец тоже строил сам. Что ни станок в мастерской - все сделано своими руками. Собранное Георгием оборудование ничем не уступает заводскому.

Всех изобретений не перечесть. Картофелекопалка, вместительный прицеп, мельница - многое сконструировано для помощи в хозяйстве.

Георгий Казаков, умелец:
Из любого куска железа можно получить хорошее изделие. То, что нужно для себя. Взять ступицу москвича. Обычный человек сдаст в металлолом. А 90% ее работоспособно.

Ездит конструктор тоже на самодельном автомобиле - сдвигателем от трактора. И это не предел. Рационализаторские идеи Георгий генерирует бесконечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото. Дельтаплан-трансформер

Фото. Дельтаплан-трансформер

Фото. Дельтаплан-трансформер

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
10 декабря 2011 17:46

Выставка «В формате 3Б» открылась в МИД Беларуси

10 декабря 2011 17:40

В Бресте встретили участников международного автопробега, посвященного 70-летию битвы под Москвой

10 декабря 2011 16:55

Внука знаменитого режиссера приговорили к смертной казни