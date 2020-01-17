«Делая добрые дела». Детскому дому семейного типа из Марьиной Горки подарили автомобиль

Новости Беларуси. На пути к спортивной карьере. Еще одна мечта сбылась благодаря акции «Наши дети». 13-летний подросток попал в школу олимпийского резерва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Артем накануне Нового года вместе с родителями, братьями и сестрами встречал благотворителей. Подарки для детского дома семейного типа привезли достойные. В беседе со взрослыми гостями парень озвучил свою мечту: хочу стать профессиональным спортсменом и вот сейчас он усердно осваивает боксерские навыки. «Тренировки классные». 13-летний мальчик попал в школу олимпийского резерва благодаря акции «Наши дети»

И пока Артем упорно идет к поставленной цели, в его семье сбылась еще одна мечта: в Марьину Горку доставили минивен. Новенькая машина – подарок, о котором Божановы попросили руководство Минской области. Нашелся и меценат для такой не дешевой покупки.

Елена Божанова, мама-воспитательница детского дома семейного типа:

Папа наш занимается детьми. Он развозит детей в школу, детский сад. Это его обязанность. Потом он забирает их, пока я с маленькими сижу. Всех детей одновременно, конечно, вместить в машину мы не могли.

Павел Тапузидис, предприниматель:

Делая добрые дела, всегда приятно испытывать обыкновенные человеческие чувства. Ведь подарок – это не обязанность. Подарок – это дар просто. Вот это меценатство, социальная ответственность должна быть постоянно.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Я считаю, что каждый бизнесмен какую-то часть заработанных денег… Я думаю, для них это будет приятно: понимать, что заработанные деньги где-то идут на благотворительность, для людей. Мне кажется, это здорово!