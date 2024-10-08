Cовременный детский игровой комплекс открыли на Кедышко в Минске

Подарок жителям Первомайского района в Год качества. На улице Кедышко торжественно открыли современный детский игровой комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его стоимость – свыше 10 тысяч рублей. Работы провели без привлечения бюджетных средств. В качестве спонсоров выступили крупные предприятия района. Было установлено оборудование для скалолазания, горки и качели. Для детей организовали настоящий праздник с аниматорами и сладкими подарками.

Алиса Богдан, ученица средней школы № 115:

Близко очень к школе. Я сюда могу ходить после школы, гулять. Мне здесь нравится.

Хадижа Абасова, ученица средней школы № 115:

Мне тут очень нравится. Я тут иногда гуляла. А сейчас тут новая горка. Мне очень нравится. Я каталась на канате, очень классно.