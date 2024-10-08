Cовременный детский игровой комплекс открыли на Кедышко в Минске

Подарок жителям Первомайского района в Год качества. На улице Кедышко торжественно открыли современный детский игровой комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Подарок жителям Первомайского района в Год качества. На улице Кедышко торжественно открыли современный детский игровой комплекс, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Его стоимость – свыше 10 тысяч рублей. Работы провели без привлечения бюджетных средств. В качестве спонсоров выступили крупные предприятия района. Было установлено оборудование для скалолазания, горки и качели. Для детей организовали настоящий праздник с аниматорами и сладкими подарками.
Алиса Богдан, ученица средней школы № 115:
Близко очень к школе. Я сюда могу ходить после школы, гулять. Мне здесь нравится.
Хадижа Абасова, ученица средней школы № 115:
Мне тут очень нравится. Я тут иногда гуляла. А сейчас тут новая горка. Мне очень нравится. Я каталась на канате, очень классно.
Анастасия Зеленяк, ученица средней школы № 115:
Мне нравится, когда открывают новые качели, потому что, ну, это новый интерес. И я сразу бегу к ним и изучаю, как там, что и где прыгать.
Андрей Чернецов, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Первомайского района:
Данная работа проводится постоянно, но именно в Год качества мы уделяем особое внимание подходу к установке игрового детского оборудования.
В Первомайском районе более 420 детских площадок. Ежегодно их обновляют. Так, в 2024-м было заменено и отремонтировано свыше 1 400 единиц игрового оборудования.