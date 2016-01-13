Все 8 высоковольтных линий электропередачи к 17.00 будут восстановлены – Александр Косинец

Новости Беларуси. Все 8 высоковольтных линий электропередач, поврежденных накануне циклоном «Даниэлла», к 17.00 будут восстановлены. Об этом сегодня, 13 января, журналистам сообщил глава Администрации Президента Беларуси Александр Косинец.

На данный момент 394 населенных пункта пока остаются без электроэнергии.

В непрерывном режиме работает комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совмине, а также Администрация Президента, участвуют все министерства и ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для устранения последствий циклона привлечено значительное количество людей. Например, только в Минске на расчистке снежных заносов работает более 20 тысяч человек. Для этих целей в Беларуси задействовано более 5 тысяч единиц техники.

Александр Косинец, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Мы сегодня добились того, что практически во все населенные пункты «Белкоопсоюзом», «Облпотребкооперацией» доставляются продукты питания. Обращаем пристальное внимание на одиноких, одиноко проживающим. Им необходимо оказывать помощь.

Я прошу всех без надобности не садиться за руль автомобилей. Для того чтобы не возникали никакие проблемы и коллизии.

В целом с поставленной задачей мы справимся. Но будет очень серьезный разговор, разбирая ошибки.

В усиленном режиме продолжают работать и коммунальщики. Техника очистила основные магистрали, сейчас работа кипит во дворах. Здесь с самого утра убирают снежные заносы на тротуарах и пешеходных дорожках, с лопатами в руках освобождают свои машины автомобилисты. Расчищают подходы к зданиям сотрудники магазинов, организаций и учреждений.

На борьбу с последствиями стихии вышли все - от мала до велика.

Елена Алексиевич, житель г. Заславль:

Вышли семьей. Соседи вышли. Все расчистили – подъезд к дому, дворовые территории. В общем, работаем! Помогаем коммунальным службам.

Светлана Карташова, председатель Заславского райисполкома:

Хочется сегодня поблагодарить всех заславчан, которые не остались дома, а вышли на помощь против той стихии и не ждали дополнительной помощи. Вышли, чтобы, прежде всего, помочь самим себе, почистить парковки, стоянки, выходы из домов.