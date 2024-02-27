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ЦИК рассмотрит вопрос о назначении выборов делегатов ВНС

27 февраля 2024 06:10
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Выборы депутатов всех уровней в Беларуси уже позади, но электоральный процесс на этом не заканчивается. Начался обратный отсчет для подготовки к избранию Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦИК рассмотрит вопрос о назначении выборов делегатов ВНС-1

Уже 1 марта при подведении итогов единого дня голосования Центральная избирательная комиссия планирует в том числе рассмотреть вопрос о назначении выборов делегатов ВНС. Они выдвигаются от структур гражданского общества и от вновь избранного депутатского корпуса местных Советов.

Как отметил председатель ЦИК Игорь Карпенко, предстоит также открыть установочные сессии Палаты представителей и Совета Республики. Это необходимо для того, чтобы парламентарии вступили в свои законные права, ведь они по должности являются делегатами Всебелорусского народного собрания. Первое заседание ВНС должно состояться не позднее 25 апреля.

# Выборы в Беларуси # общество # Игорь Карпенко

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