Перцов: информационный вакуум оперативно заполняется нашими оппонентами

В информационной сфере сегодня разворачивается гибридное противостояние. Под ударом в первую очередь государственные органы. Об это заявил заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов, общаясь с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на колоссальное количество санкций, экономика Беларуси растет, а благосостояние наших граждан повышается. При этом оппоненты продолжают плодить новые фейки. В частности, искажают факты о сути принимаемых решений и нормативных документов. О механизмах противодействия и способах реагирования говорили с идеологическим активом Беларуси на семинаре-практикуме.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Все, что у нас принимается в государстве: от небольших нормативных актов до указов Президента, законов, это все делается во благо человека. У нас государство социально ориентированное. Но поскольку иногда комментарии недостаточны или где-то чиновники или лица, на которые возложена работа по коммуникации со средствами массовой информации, уходят от вопросов и ответов, образуется информационный вакуум. Он оперативно заполняется нашими оппонентами, и они выкручивают все в ту сторону, которая не соответствует действительности, а попросту является откровенным враньем.

На встречу приглашены около сотни руководителей госорганов и представителей СМИ. Их ознакомили с последними достижениями в сфере обеспечения информационной безопасности. Передовые решения в области связи, защиты и анализа web-пространства продемонстрированы на специализированной выставке.

Ольга Солдатова, первый проректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Цифровизация деятельности государственных органов не может не затронуть деятельности непосредственно самого руководителя государственного органа, пресс-службы и иных категорий работников. Безусловно, этому необходимо учить. Поэтому сегодня мы демонстрируем те инструменты, которые предоставляет искусственный интеллект, чтобы оптимизировать работу руководителя государственного органа и пресс-службы. Один из представленных на выставке проектов – центр кибербезопасности. Он способен анализировать состояние web-пространства пользователя в режиме реального времени буквально 24/7. Это позволяет специалистам незамедлительно устранить любые угрозы.