Что лучше: ЖЭС или товарищество собственников? С какими проблемами столкнулись жители минской новостройки?

В Беларуси в многоквартирных жилых домах существует две формы управления местами общего пользования: товарищество собственников и ЖЭС. Они отвечают за комфортные условия проживания в доме. Начиная с наличия воды и подачи отопления, до ремонта в подъезде, его уборки и благоустройства, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Вместе с ожиданием, опасаются жильцы, будет расти и без того иx непомерный долг за электроэнергию. К слову, откуда взялась пятизначая цифра и как ее побороть, журналисты попытались выяснить у Евгения Волкова – бывшего управдома.

Евгений Волков, бывший председатель ТС:

Дом полностью электрический. Отопление происходит от котельной, которая установлена в пределах дома, но за пределами так сказать жилого дома, за счет этого возникает разница в тарифах. Мы обращались за субсидией. Жильцы платят, как и по всей стране, по утвержденным тарифам. Всю остальную разницу должны компенсировать из бюджета. В тот момент, когда я уходил, все документы были поданы. Ожидали решения Мингорисполкома о выделении данной субсидии. Да, долги есть, но оплачивают их не жильцы, а бюджет. Закрыть денежный вопрос и определиться с балансодержателем. Чтобы решить оба этиx вопроса, представители администрации Партизанского района уже запланировали на начало сентября очередную встречу с жильцами.

Владимир Лебедь, заместитель главы администрации Партизанского района Минска:

На начале сентября уже назначено повторное собрание, всем членам товарищества разосланы письма, назначено место. Будем проводить дальше работу в данном направлении в соответствии с законодательством, учитывая мнения граждан. Мы вначале выносим вопрос об избрании председателя. Если избрания председателя не будет, не выберут членов правления, тогда уже будет рассматриваться вопрос о назначении уполномоченного лица. На вопрос журналистов: откуда возник сыр бор вокруг домов по улице Чеботарева, в местной управе развели руками. Владимир Лебедь:

В июле сами изъявили желание создать ТС, в сентябре уже пошли вопросы. И начиная с первого дня создания товарищества собственников, администрация ведет работу со всеми ТС. Я лично встречаюсь с председателями, членами правления – какие проблемные вопросы? Люди ко мне на прием приходят. Этот вопрос на контроле администрации однозначно. Для хорошей жизни в кооперативе надо, чтобы председатель был дельным человеком, а каждый из жильцов нес персональную ответственность за весь дом. Пока же срабатывает принцип: моя хата с краю, ничего не знаю.

Юлия Дорошенко, местный житель:

Когда мы приехали и задали вопрос в администрации Партизанского района по поводу того, как нам быть, когда нет председателя, они сказали, что не знают, как нам помочь. Но ее фраза коронная: очень жаль, что такие люди, как вы (имелось в виду многодетные семьи), получают такое жилье в таком районе. Вот и получается, что уже год дома по улице Чеботарева находятся в эпицентре постоянной нестабильности. И пока чиновники решают оставить дом под двумя буквами или тремя, жильцы продолжают один на один сражаться со своими коммунальными проблемами.