Что делать, если заблудился в лесу? Вот правила от спасателей, которые помогут выжить

С начала 2023 года в стране потерялись 63 человека, из них 10 детей. Двое взрослых до сих пор считаются пропавшими без вести. Ошибочно полагать, что заблудиться может только неопытный на местности. От такого несчастья нельзя застраховаться. Как только человек пропадает, спасатели начинают поиск, причем без перерыва: на счету каждая минута.

Максим Шингель, командир отделения – кинолог Центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:

Первые, вторые сутки делается работа на отклик. Распределяются на небольшие пешие группы, 2-3 человека, они обследуют свои заданные квадраты, где работают голосом на отклик по имени человека, который пропал. Работа высокопроходимой техникой, такой как квадроциклы. В зимнее время – снегоходы. На болотистой местности используется вездеход-амфибия «Шерп».

Для поиска спасатели подключают и собак. Одна из них – подопечная кинолога Максима. В 2022 году овчарка помогла найти ребенка в Гомеле, а также указала на след пропавшего на болоте мужчины.

Илья Боднар, старший инженер Центра поисково-спасательных работ и пожаротушения РОСН «ЗУБР» МЧС Беларуси:

Есть два вида поиска в лесу, которые мы используем, – следовая работа, когда собака занюхивает вещь и по следу за человеком идет. И второй вариант поиска – свободный поиск. Собака использует свое верхнее чутье и захватывает частицы из воздуха, которые находятся в облаке над нами.

Спасатели собирают всю информацию о пропавшем. Вычисляют предположительный маршрут, данные о возрасте, одежде. На месте организуется штаб. При помощи ноутбука, рации и квадрокоптера ищут заблудившегося. Чтобы поиск происходил быстрее, сотрудники МЧС рекомендуют брать с собой в лес телефон – так вы сможете оперативнее позвать на помощь и сообщить свои координаты.

Максим Шингель:

Если же у вас нет мобильного устройства, самое главное – вы должны успокоиться, не паниковать, прислушаться к звукам. Стоит обращать внимание на такие ориентиры, как тропинки, лесные дороги, речки, канавы, железнодорожные пути. Прислушаться к звукам: может, услышите лай собаки, работу техники на полях. Стоит следовать эти звуки. Если же вы потерялись в ночное время, нужно приготовить себе место ночлега, укрыться ветками, сделать настил. Кроме того, позаботиться о себе и своих близких следует еще до похода за грибами и ягодами.

Наталья Наумова, официальный представитель Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси:

Перед выходом в лес внимательно изучите прогноз погоды на предстоящие сутки. Не отправляйтесь в лес в одиночку и не отпускайте туда без сопровождения ваших родных и близких. Изучите заранее место на карте, возьмите с собой телефон, воду, необходимые лекарства, нож, спички и компас. Помните, что одежда должна быть яркой или светоотражающей, чтобы в случае поисков вас могли легко заметить спасатели в лесу.