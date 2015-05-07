Что делать, если вы повредили автомобиль из-за неправильно установленного «лежачего полицейского»?

Их ругают, они всем мешают. Их стараются обойти или объехать и тем не менее они прочно вошли в нашу жизнь. С каждым днем их становится все больше и больше. Именно о них говорят: и скорость регулируют, и переехать приятно.

Впервые они появились на улицах Минска более 20 лет назад и сразу стали вызывать упреки. Отечественные дороги итак не отличались качеством. Но когда к естественным ухабам, колдобинам и ямам добавились еще и искусственные неровности под условным названием «лежачий полицейский», езда в городе стала напоминать слалом. Но на все злобные реплики водителей сотрудники Госавтоинспекции парируют равнодушно и убедительно. «Лежачий полицейский» — самое эффективное средство по сохранению здоровья и жизни пешеходов.

Минчанин Евгений Иванов возненавидел «лежачего полицейского» будучи не водителем, а пассажиром.

Подробности в сюжете программы «Добро пожаловаться!» на СТВ.