Что будет сделано в доме при капремонте?

На вопросы ведущей отвечает Галина Гилевич, заместитель генерального директора Государственного производственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство».

Что будет сделано в доме при проведении капитального ремонта?

Галина Гилевич:

При капитальном ремонте выполняется тепловая модернизация, меняются оконные заполнения. Если в доме меняется система отопления, то после этого в квартире проводятся общестроительные и ремонтные работы. Замена электропроводки и электрооборудования осуществляется за счет средств квартиросъещика.

Замена газового оборудования — газовых плит — проводится за счет средств населения, а установка — за счет жилищной организации. Если в квартире меняется канализация, сантехника, то в квартире выполняются восстановительные работы в случае каких-либо нарушений.

Что касается мест общего пользования, то ремонтируются подъезды, устанавливаются двери, меняется инженерное оборудование на технических этажах или в технических подпольях, в подвалах. При необходимости меняются тепловые узлы, запорная арматура. К тому же, ремонтируется кровля.

Галина Гилевич, заместитель гендиректора ГПО «Минское городское жилищное хозяйство», ответила на наиболее актуальные вопросы, связанные с капитальным ремонтом, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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