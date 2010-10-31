Что будет сделано в доме при капремонте?

Что будет сделано в доме при проведении капитального ремонта?
Галина Гилевич:
При капитальном ремонте выполняется тепловая модернизация, меняются оконные заполнения. Если в доме меняется система отопления, то после этого в квартире проводятся общестроительные и ремонтные работы. Замена электропроводки и электрооборудования осуществляется за счет средств квартиросъещика.
Замена газового оборудования — газовых плит — проводится за счет средств населения, а установка — за счет жилищной организации. Если в квартире меняется канализация, сантехника, то в квартире выполняются восстановительные работы в случае каких-либо нарушений.
Что касается мест общего пользования, то ремонтируются подъезды, устанавливаются двери, меняется инженерное оборудование на технических этажах или в технических подпольях, в подвалах. При необходимости меняются тепловые узлы, запорная арматура. К тому же, ремонтируется кровля.
Галина Гилевич, заместитель гендиректора ГПО «Минское городское жилищное хозяйство», ответила на наиболее актуальные вопросы, связанные с капитальным ремонтом, в эфире телеканала «Столичное телевидение».
Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.
Может ли появиться новая парковка в минском дворе по просьбам жителей?
Куда выселяют жильцов на время капремонта?
Капитальный ремонт в Минске: куда жаловаться при обнаружении недостатков?
Капитальный ремонт в Минске: как узнать, когда он будет проводиться?