«Читаю и не могу успокоиться – у меня слёзы градом». Как записывали песню «Помните»

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Очень сильно запала в душу песня «Помните». Аж мурашки по коже идут, зал встает, такая эмоциональная составляющая. Когда первый раз ее исполняли, неужели не было волнений?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Виктория Алешко.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Анна Селук прислала мне текст. Она присылает текст и говорит: Виктория, посмотрите, пожалуйста, может быть, мы сделаем песню. Мелодии еще не было. Я читаю и не могу успокоиться – у меня слезы градом. Просто текст, просто стихи. И я пишу: это просто до слез, это надо делать, должна быть песня!

Анна обратилась к композитору Жене Олейнику. Родился этот шедевр. У Анны семья воевала, у Жени. У меня, правда, нет, но у меня внутри все равно есть гиперответственность перед всеми нашими предками, которые отвоевывали нам наше мирное небо. Я по-другому это исполнять не могу.

Александр Осенко:

Очень классный клип! Насколько я знаю, там снимался ветеран Великой Отечественной войны. На тот момент ему было 94 года?

Виктория Алешко:

По-моему, даже 95.