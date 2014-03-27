Чиповые банковские карточки вместо магнитных появятся в Беларуси в 2015 году

Новости Беларуси. Беларусь переходит на чиповые банковские карточки. Замена старых магнитных на более современные и безопасные начнется уже в 2015 году.

Карты с микропроцессором обладают высокой степенью защищенности: скопировать такой чип практически невозможно. Кроме того, новинка прослужит гораздо дольше своих магнитных предшественниц – на целых пять лет.

Людмила Стефанович, начальник управления Национального банка Республики Беларусь:

Прежде всего микрочип – это защита информации клиента. Это не потому, что магнитная полоса не используется, а потому, чтобы обезопасить клиента от списания денежных средств, от несанкционирования, насколько это возможно.

К началу внедрения чиповых карт банки должны подготовить всю необходимую инфраструктуру. В первую очередь это касается платежных терминалов, инфокиосков и банкоматов.

Переход будет постепенным и растянется на пять лет.

Уже к 2020 году в Беларуси не должно остаться ни одной магнитной карточки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.