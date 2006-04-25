Червеньский рынок ожидает реконструкция

Один из старейших в столице рынок на время ремонтных работ закрывать не будут.Вначале приведут в порядок левую часть рынка - ту, где сейчас расположена автостоянка. Но для этого ее необходимо переместить в другое место.

Как только совместно с Комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома будет принято решение о переносе парковки, можно будет приступать к реконструкции. Затем работы будут вести в правой части рынка.

На месте павильонов с крышами появятся современные торговые ряды, парковка на 400-500 мест и административное здание.