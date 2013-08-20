Национальная библиотека Беларуси вошла в Топ-20 самых фантастических архитектурных работ

Новости Беларуси. 11 место в рейтинге престижного Интернет-издания столичный алмаз получил, благодаря необычному виду. Кроме того, отмечена собственная обзорная площадка и возможность разместиться в читальных залах 2 тысячам человек.

Рейтинги сайта, который учредили издатели и кинопродюсеры всего мира, пользуются большим авторитетом. В новом Топе – здания, которые естественно смотрелись бы в фантастических фильмах. И то, что Национальная библиотека Беларуси попала в один из них, говорит о многом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.