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Национальная библиотека Беларуси вошла в Топ-20 самых фантастических архитектурных работ

20 августа 2013 18:50
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Новости Беларуси. 11 место в рейтинге престижного Интернет-издания столичный алмаз получил, благодаря необычному виду. Кроме того, отмечена собственная обзорная площадка и возможность разместиться в читальных залах 2 тысячам человек.

Рейтинги сайта, который учредили издатели и кинопродюсеры всего мира, пользуются большим авторитетом. В новом Топе  –  здания, которые естественно смотрелись бы в фантастических фильмах. И то, что Национальная библиотека Беларуси попала в один из них, говорит о многом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Достопримечательности Минска

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