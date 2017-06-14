Чем отличается режим простоя предприятия от банкротства?

Новости Беларуси. О разнице в определении состояния предприятия, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Потупчик, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:

Простой – это временное отсутствие работы. По законодательству мы знаем: от 5 минут до 6 месяцев – это является простоем.

Дмитрий Просвиряков, заместитель председателя Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:

Здесь ещё важно отметить, что, как бы, эти понятия несопоставимы.

Потому что банкротство – это устойчивая неспособность организации коммерческой рассчитаться с кредиторами.

Поэтому она и взята под контроль государства. И хозяйственные суды определяют именно, в каком состоянии находится предприятие, чтобы дать ему такое название, как санация или банкротство.