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Чем отличается режим простоя предприятия от банкротства?

14 июня 2017 17:42
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Новости Беларуси. О разнице в определении состояния предприятия, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Потупчик, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:
Простой – это временное отсутствие работы. По законодательству мы знаем: от 5 минут до 6 месяцев – это является простоем.

Дмитрий Просвиряков, заместитель председателя Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:
Здесь ещё важно отметить, что, как бы, эти понятия несопоставимы.

Потому что банкротство – это устойчивая неспособность организации коммерческой рассчитаться с кредиторами.

Поэтому она и взята под контроль государства. И хозяйственные суды определяют именно, в каком состоянии находится предприятие, чтобы дать ему такое название, как санация или банкротство.    

Простой предприятия – на что имеют право работники?

# общество # Трудовые отношения

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