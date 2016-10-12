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Чем 12 октября удивили гостей конкурса работники минских служб питания?

12 октября 2016 18:07
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Новости Беларуси. Рыбный рулет с травами, роллы из семги, хрущевская оттепель или кушать подано – в Минске 12 октября прошел конкурс профессионального мастерства службы питания.

29 участников, среди которых повара, шеф-повара, официанты, бармены и кондитеры соревновались за звание лучшего в своей номинации.

Одна из целей конкурса – не только представить своё мастерство, но и разнообразить меню столичных ресторанов новыми блюдами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Синяк, ресторатор, организатор конкурса:
Блюда, которые разработаны, они все абсолютно новые. Отличие от других конкурсов в том, что из них 60-70% займут место в меню ресторанов, повара которых выступали. Или в других.

Анастасия Примако, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
В первую очередь, ставилась цель улучшить качество и культуру обслуживания. Ну и конечно же – повысить уровень профессионального мастерства. Этот конкурс всегда очень интересный.

# общество # Конкурс # Фотофакт # Анастасия Примако # Андрей Синяк

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